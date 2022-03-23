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    Война в Украине: в осажденном Мариуполе остаются 100 000 жителей, уничтожена лаборатория в Чернобыле

    Жилой дом в Киеве после очередного российского обстрела.Фото: Vadim Ghirda, AP Photo

    Идет двадцать восьмой день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 23 марта:

    В осажденном российскими войсками Мариуполе в полной блокаде, без еды, воды и лекарств остается еще около 100 тысяч жителей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Попытки доставить в Мариуполь гуманитарную помощь уже несколько недель блокируются российскими военными. По словам украинского президента, накануне одна из колонн с помощью вновь была захвачена подразделениями российской армии, передает "Интерфакс-Украина".
    Во многих городах Украины, в настоящее время находящихся под контролем российских военных, продолжаются активные протесты мирного населения - предпринимаемые российской пропагандой усилия по манипулированию настроениями местных жителей до сих пор не увенчались успехом, констатирует британская разведка.
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    В Чернобыле российские военные уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро, информирует украинское Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. В лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые были изъяты в ходе захвата.
    Пентагон расценил как "опасные" прозвучавшие накануне в эфире CNN заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия может применить ядерное оружие в случае возникновения "экзистенциальной угрозы", сообщает BBC Russian.
    Министерство энергетики России сообщило о неожиданном выходе из строя оборудования для экспорта нефти Каспийского трубопроводного консорциума из Новороссийска. В результате повреждения поставки российской нефти на мировой рынок могут снизиться на 1 млн баррелей в сутки. Не исключено, что ремонт оборудования затянется на несколько недель, информирует "Коммерсант".
    Представители российской сталелитейной группы Evraz, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, объявили о том, что купонный платеж по облигациям на общую сумму 18,9 млн долларов был переведен корреспондентским банком на счет платежного агента. В начале недели платеж был заблокирован корреспондентским банком Société Générale, поскольку одним из собственников Evraz является российский миллиардер Роман Абрамович, пишет Financial Times.
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    Немецкий концерн Siemens приостановил контракт с РЖД на поставку новых скоростных поездов «Сапсан», сообщает Meduza.io. В прошлом году "Российские железные дороги" приобрели три новых «Сапсана», первый из них планируется запустить к июню 2022 года. Раннее Siemens уведомил о том, что продолжит техническое обслуживание своих поездов, поставленных РЖД.
    Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX поставила в Украину уже тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, заявила в интервью CNBC глава SpaceX Гвинн Шотвелл. По ее словам, поставки терминалов Starlink в Украину финансируются главным образом из частных источников.
    Каждый житель ЕС теперь может узнать о том, какую сумму потратил Евросоюз в целом и каждая из стран-членов в отдельности на покупку энергоресурсов у России с начала российского военного вторжения в Украину. Специальный счетчик размещен на сайте проекта Europe Beyond Coal, общая сумма к сегодняшнему дню достигла почти 18 млрд евро.

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