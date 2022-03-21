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21 марта 2022 в 11:34 Поделиться:









Руководители промышленных предприятий: грядут трудные времена

Многие промышленные предприятия Эстонии объявили о прекращении сотрудничества с российскими и белорусскими партнерами. Война в Украине продолжается четыре недели, и долгосрочные последствия санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, прогнозировать пока сложно, полагают руководители эстонских предприятий. Тем не менее, уже сегодня ясно, что новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего.

Новый кризис может оказаться для местной промышленности намного тяжелей предыдущего. Фото: Андрес Хаабу

Свен Мягер, менеджер по продажам компании Metsis из Пярнумаа, которая производит лесозаготовительное оборудование, рассказал Tööstusuudised , что из-за потери рынков в России и Беларуси их производство может сократиться на треть.

«Делать нечего, агрессору продавать нельзя», - констатирует Мягер, по словам которого с начала года Metsis подписала три соглашения с российскими партнерами. Также ежегодно поступали заказы из Беларуси, на которые теперь рассчитывать не приходится, дополняет картину менеджер по продажам. Предприятие пытается сегодня активно искать новые рынки сбыта.

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По мнению члена правления предприятия Santa Maria (производитель пряностей и приправ) Райнера Таммета, в нынешней ситуации следует быть готовым ко всему, в первую очередь к дальнейшему росту цен на сырье и энергоносители.

«В плане продовольствия Украина и Россия являются крупными производителями пшеницы, и если урожай оттуда не поступит, то сырье снова подорожает», - поясняет Таммет.

Пеэтер Тохвер, исполнительный директор Krimelte (производитель строительной химии), заявил в эфире Raadio Äripäev, что в настоящее время компания пытается минимизировать риски и потери. Одна из основных на сегодня задач руководства компании - вывести производство за пределы России, рассказал Тохвер.

Кроме того, по словам руководителя Krimelte, предприятие использует в процессе производства газ, большая часть которого поступает из России, а потому все последние события в сфере энергетики, безусловно, отразятся на его дальнейшей деятельности.

Компании оказались в настолько непредвиденной ситуации, что даже наш 30-летний опыт ведения бизнеса не помогает найти готовое решение. Ольга Теор Финансовый директор Eskaro

Производитель красок Eskaro сообщил Tööstusuudised о приостановке производства на своем украинском заводе. «Компании оказались в настолько непредвиденной ситуации, что даже наш 30-летний опыт ведения бизнеса не помогает найти готовое решение», - заявила финансовый директор Eskaro Ольга Теор.

По ее словам, доля украинского рынка в общем объеме продаж предприятия до недавнего времени составляла 15%, российского - 5%.

Эстонский бренд одежды Marat прекращает производство своей продукции в Беларуси. В качестве возможного варианта руководство компании рассматривает перенос производства в Македонию.

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По словам генерального директора Marat Рауля Сакса, продолжение работы в Беларуси будет противоречить принципам компании. «Перенос производства - это сложная и дорогостоящая задача, однако наши принципы перевешивают интересы бизнеса», - добавил Сакс.

Компания Cleveron (разрабатывает посылочные автоматы и роботов-курьеров) прекратила поставки своей продукции в Россию, в результате чего предполагаемые потери компании в этом году составят около миллиона евро, рассказал глава Cleveron Арно Кютт.

Война в Украине отражается как на наличии комплектующих, так и на их стоимости, что, в свою очередь, напрямую влияет на цены Cleveron, отмечает Кютт.

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«Чтобы снизить риски, в прошлом году мы начали диверсифицировать цепочку поставок и продолжаем придерживаться этой стратегии сегодня. У нас очень хорошая команда и партнеры, и я уверен, что мы вместе преодолеем этот кризис», - дополняет картину руководитель Cleveron.

По словам Мартина Вареса, руководителя компании Fractory (предлагает цифровые решения для металлообрабатывающих предприятий), война в Украине - это удар, который смогут выдержать только сильнейшие.

«Доступность сырья снизилась, потому что в Восточной Европе использовалось много российского материала. Сейчас мы ищем замену, и не исключено, что мы снова столкнемся с ростом цен», - отмечает Варес.