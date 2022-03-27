Новости

dv.ee

27 марта 2022 в 11:45 Поделиться:









«Это нанесет вред окружающей среде и увеличит расходы»: производители напитков готовятся к директиве о пластике

Глава Saku Õlletehas Яан Хярмс. Фото: Andras Kralla

В соответствии с Директивой об одноразовом пластике производители напитков должны будут уже к лету 2024 году найти решение, которое позволит продавать безалкогольные напитки таким образом, чтобы крышка была неотъемлемой частью бутылки. По словам производителей, это может не только не помочь окружающей среде, но и нанести ей вред, поскольку расход пластика увеличится, пишут Tööstusuudised.

Целью директивы о пластике, которая вступит в силу с 3 июля 2024 года, является снижение загрязнения пластиком и риска того, что крышки или пробки бутылок не будут переработаны должным образом. «В свете этого нового регламента нам как производителю необходимо найти решение для сбора пластиковых пробок. Поскольку эта директива является общеевропейской, решения ищутся во всем мире», - прокомментировал глава Saku Õlletehas Яан Хярмс.

По его словам, одним из возможных решений является разработка нового типа крышек таким образом, чтобы технология разлива напитков осталась прежней, а устанавливаемая крышка оставалась прикрепленной к горлышку бутылку даже после ее открытия. На данный момент это всего лишь идея, и производители напитков обсуждают различные варианты.

Обратный эффект

Крупнейшие упаковочные организации стран Северной Европы, Эстонии, Латвии, Литвы и Нидерланд обратились в Европейскую комиссию с целью показать, что новый регламент может не только не оказать желаемого эффекта, но и увеличить использование пластика. «По подсчетам Эстонии, ежегодные дополнительные объемы оцениваются в 140 тонн пластика», - сказал Хярмс.

«Поэтому восемь организаций, ведущих деятельность в сфере залоговой упаковки, предложили решение – автоматы сдачи тары будут возвращать залог за пластиковые бутылки только в том случае, если они будут с крышкой», - пояснил он.

По словам Хярмса, на данный момент 90% всех пластиковых бутылок уже сдается на переработку с крышкой, а перенастройка автоматов сдачи тары могла бы увеличить этот процент до 99: «К сожалению, это предложение не было принято, поэтому необходимо найти другое решение, которое, вероятно, окажет дополнительное воздействие на окружающую среду».

Дополнительные расходы

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп отмечает, что новые требования потребуют от предприятий дополнительных инвестиций в технологии. В течение многих лет производители пластиковых бутылок работали над тем, чтобы уменьшить толщину стенок пластиковых бутылок, а также толщину и вес крышек с целью уменьшения количества пластика и воздействия на окружающую среду. Из-за новых требований данные усилия будут сведены на нет, считает Потисепп.

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп. Фото: Raul Mee

«Насколько это в действительности поможет защите окружающей среды в целом? Проблема и противоречие директивы заключается в том, что из 27 государств-членов ЕС система сдачи тары есть у менее чем половины стран. Вероятно, в этом и есть причина, почему на законодательном уровне пытаются внедрить применение новых решений», - говорит Потисепп.

«По моим данным, чиновники Министерства окружающей среды даже пытались просить исключения для Эстонии в вопросах крепления крышки, но пока безуспешно. Печально и непонятно, но это хороший пример законодательства ЕС, когда якобы во имя охраны окружающей среды принимаются необдуманные и непроверенные решения, в то время как некоторые государства-члены могли бы сразу применить более легко выполнимые решения», - заключила она.