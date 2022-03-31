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    НТД напоминает: сегодня – срок уплаты земельного налога

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что сегодня, 31 марта, – срок уплаты первой части земельного налога.

    Сегодня одним разом необходимо уплатить земельный налог, который не превышает 64 евро. С земельного налога, который превышает 64 евро. К 31 марта необходимо уплатить половину, но не менее 64 евро. Оставшуюся часть налога можно доплатить до 3 октября.
    Земельный налог должны уплатить 326 142 юридических и физических лиц на сумму в 58,9 миллиона евро. Полученные средства в полном объёме пойдут в бюджет местных самоуправлений. Свой счёт об уплате земельного налога можно посмотреть по адресу e-MTA www.emta.ee.
    Если человек при заполнении налоговой декларации оставил часть возвращаемой суммы на своём счету предоплаты для уплаты земельного налога, то он автоматически будет перечислен оттуда.
    Для физических лиц, испытывающих трудности с уплатой земельного налога в срок, НТД рекомендует сделать рассрочку возникших обязанностей в среде самообслуживания e-MTA. Для подачи соответствующего ходатайства необходимо войти в e-MTA и выбрать в меню рубрику «Учёт», затем выбрать раздел «Рассрочка», а в нём следующий раздел «Добавляю новое ходатайство». Подробнее об оформлении рассрочки можно узнать по адресу: www.emta.ee.
    По вопросам, связанным с уведомлениями об уплате земельного налога, просьба частным клиентам обращаться по инфотелефону НТД 880 0811 или по электронной почте [email protected], а бизнес-клиентам – по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте [email protected] По вопросам, связанным с налогообложением земли и применением освобождения от уплаты земельного налога за неё, просьба обращаться в местное самоуправление по месту нахождения земли.

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