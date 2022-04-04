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4 апреля 2022 в 7:44 Поделиться:









Эксперты: покупку жилья откладывать не стоит

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Геополитическая ситуация создала неопределённость как для мировой экономики, так и для отдельных людей. В результате многие потенциальные покупатели жилья, возможно, захотят отложить свои планы. Однако эксперты говорят, что с экономической точки зрения отказываться от планов покупки не стоит.

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Хотя многие люди, вероятно, задаются вопросом, подходящее ли сейчас время для покупки жилья, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, говорит, что для покупки жилья подходит любой момент: "В то время, когда предстоит всеобщий рост цен, недвижимость также дешевле не становится. Поэтому, если вы уже задумались о покупке жилья, стоит довести дело до конца. В настоящее время цены на строительство и сырьё растут, поэтому покупка жилья дешевле не станет".

Несмотря на то, что неспокойное время и проблемы с поставками задержали завершение некоторых проектов, эксперты утверждают, что в настоящее время нет признаков каких-либо серьёзных негативных изменений в секторе недвижимости и строительства. По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, в ближайшее время предложение новостроек может несколько сократиться, но нет никаких признаков общего снижения объёмов строительства. "Поэтому я считаю, что в ближайшее время в строительном секторе Эстонии не будет нехватки работы", – сказал Уускюла.

Он добавил, что некоторые строительные контракты, скорее всего, будут перенесены из-за проблем с поставками, и, возможно, некоторые проекты будут приостановлены, но в целом резкого падения не будет: "Если стальных конструкций больше не будет, то будут использоваться деревянные конструкции, или же основное внимание будет уделяться реконструкции и повышению энергоэффективности". Уускюла отметил, что новая недвижимость может расти в цене быстрее, чем старая, поскольку в настоящее время планируется несколько меньше новых проектов.

Он добавил, что разрыв между средней зарплатой и ценой квадратного метра недвижимости увеличился в Таллинне и Тарту, что делает недвижимость менее доступной для жителей крупных городов. "Это особенно негативно сказывается на покупателях недвижимости, впервые приобретающих жильё, включая, например, выпускников, которые только что вышли на рынок труда и ещё только копят деньги на первый взнос. Если у вас сейчас есть желание, возможность и подходящее жильё, нет смысла откладывать решение", – объясняет Уускюла.

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По мнению Ребане и Уускюла, при получении кредита на покупку жилья следует также учитывать возможное повышение ставки Euribor, что приведет к удорожанию ежемесячных платежей по кредиту. Если же кредит был взят раньше, то, по словам Уускюла, недавнее повышение заработной платы облегчило людям выплату несколько более дорогого кредита.