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    Заводская реконструкция дома в Сауэ - готовый пример реновации старых многоквартирных домов

    Многоквартирный трёхэтажный дом в Сауэ полностью отремонтирован с использованием предварительно изготовленных на заводе дополнительных элементов утепления. Такой опыт может стать образцом для тысяч многоквартирных домов с плохой энергоэффективностью и микроклиматом, построенных до 90-х годов по всей Эстонии.

    Многоквартирный дом на улице Куума в Сауэ может стать прекрасным примером реновации старых многоквартирных домов.
    Построенные до 90-х годов многоквартирные дома имеют схожие проблемы - высокое энергопотребление, плохая вентиляция и микроклимат, неравномерная температура. По сравнению с обычными работами по утеплению внешних стен с использованием строительных лесов, новый метод значительно сокращает сроки проведения реновации.
    Проект развития в спальных районах
    По словам профессора Таллиннского технического университета Тарго Каламеэса, пилотный проект реновации с использованием предварительно изготовленных на заводе дополнительных элементов теплоизоляции был реализован в двух зданиях – пятиэтажном семейном общежитии ТТУ и трёхэтажном многоквартирном доме на улице Куума в Сауэ.
    «Учитывая наш жилой фонд, следующим проектом развития должно стать внедрение аналогичного решения реновации в спальных районах крупных городов – к примеру, в Ласнамяэ и Ыйсмяэ в Таллинне или Аннелинн в Тарту», – сказал профессор Каламеэс.
    Работы по реновации многоквартирного дома на Куума, 4 проводила занимающаяся производством строительных элементов и модулей компания Timbeco, организовавшая сборку утеплительных модулей на заводе в Тыдва. Продолжительность реновации, проходившей при участии строительных экспертов ТТУ, составила девять месяцев.
    «Для нас этот многоквартирный дом, выбранный в рамках общеевропейского инновационного проекта Drive0, стал уникальной возможностью обучения реконструкции, основанной на экономике замкнутого цикла, - сказал руководитель проекта Timbeco Ehitus Ээро Нигуманн. – Цель в том, чтобы максимально оптимально реконструировать многоквартирный дом - в короткие сроки и с использованием стройматериалов, которые можно было бы использовать повторно после окончания срока эксплуатации здания».
    Велостоянки из старых труб отопления
    Строительный мусор и отходы, образовавшиеся в процессе реконструкции, были утилизированы таким образом, чтобы их можно было использовать повторно.
    Например, из старых труб отопительной системы были сделаны стоянки для велосипедов жильцов дома, для заливки пандуса был использован переработанный заполнитель бетона, старая жестяная кровля установлена на хуторе в Южной Эстонии, старые окна отремонтированы и повторно использованы на дачах владельцев квартир, а отжившие своё чугунные радиаторы тщательно очищены и установлены на лестничных клетках здания.
    Реновацию многоквартирного дома в Сауэ поддержали проект Европейского Союза Horizon 2020 Drive0, а также Целевое учреждение предпринимательства и инноваций (ранее KredEx). Параллельно KredEx реализует уникальный для Европы пилотный проект заводской реконструкции по такому же методу, но в больших масштабах. Работа в первых домах должна начаться уже в этом году.
    Источник ehitusuudised.ee

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