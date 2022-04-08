  • Поделиться:

    "Яндекс" и VK начали маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Поисковые сервисы "Яндекс" и "Поиск Mail.ru", принадлежащий VK, приступили к маркировке поисковых ресурсов Google как нарушителей законодательства РФ по требованию Роскомнадзора, пишет TACC.

    "Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку", - говорится в сообщении "Яндекс Поиск".
    В свою очередь в сервисе "Поиск Mail.ru" также стала появляться соответствующая плашка при попытке запросов. "По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами YouTube, Google Play, Google Поиск, Gmail, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - сообщается на сайте поисковика.
    Ранее Роскомнадзор объявил о мерах понуждения в отношении американской компании Google. Они затронули шесть ее сервисов, включая поиск и сервисы Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Также Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы компании Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию
Маргус Линнамяэ приобрел расположенный в центре Таллинна кинотеатр Forum Cinemas
Два приятных решения на собрании акционеров Express Group
Влияние санкций
Эстония запрещает выдачу новых ВНЖ и виз гражданам России и Беларуси
Правительство утвердило санкции, которые ограничивают возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, а также приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам этих стран.
Правительство утвердило санкции, которые ограничивают возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, а также приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам этих стран.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
ELMO Rent увеличило оборот
ELMO Rent, акции которого котируются на альтернативной бирже First North, сумело в марте увеличить оборот в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
ELMO Rent, акции которого котируются на альтернативной бирже First North, сумело в марте увеличить оборот в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен ускорился ещё больше
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Все мнения
Эпицентр
Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение