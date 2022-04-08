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8 апреля 2022 в 12:39 Поделиться:









"Яндекс" и VK начали маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Поисковые сервисы "Яндекс" и "Поиск Mail.ru", принадлежащий VK, приступили к маркировке поисковых ресурсов Google как нарушителей законодательства РФ по требованию Роскомнадзора, пишет TACC.

"Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку", - говорится в сообщении "Яндекс Поиск".

В свою очередь в сервисе "Поиск Mail.ru" также стала появляться соответствующая плашка при попытке запросов. "По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами YouTube, Google Play, Google Поиск, Gmail, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - сообщается на сайте поисковика.

Ранее Роскомнадзор объявил о мерах понуждения в отношении американской компании Google. Они затронули шесть ее сервисов, включая поиск и сервисы Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Также Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы компании Google и ее информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.