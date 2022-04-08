Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию
Предприниматель Урмас Сыырумаа.Фото: Andras Kralla
Принадлежащая Урмасу Сыырумаа охранная компания Forus хочет приобрести контрольный пакет акций строительной компании KODA Ehitus, пишет Äripäev.
Нынешний собственник KODA Ehitus Майт Мяэ будет владеть одной третью акций и останется членом совета компании.
Сделка ожидает одобрения Департамента конкуренции. Стоимость сделки не разглашается по соглашению сторон.
KODA Ehitus выступает в качестве генерального подрядчика по строительству, проектирует и строит системы вентиляции, охлаждения, отопления, водоснабжения и канализации для зданий. Оборот компании за последние годы составлял около 3 миллионов евро, а операционная прибыль в 2020 году достигла 26 000 евро.
По словам Урмаса Сыырумаа, приобретение контрольного пакета акций KODA Ehitus является хорошим дополнением для Forus: «Технические специалисты Forus управляют и обслуживают важные технические системы здания. То, что мы также начнем проектировать и строить эти системы, чтобы предлагать нашим клиентам еще более комплексный сервис, является логичным шагом и хорошей синергией».
Оборот Forus в 2020 году составил более 26 миллионов евро, а операционный убыток компании - 271 000 евро. В компании работает около 1500 человек.
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В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.