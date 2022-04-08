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dv.ee

8 апреля 2022 в 13:24 Поделиться:









Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию

Предприниматель Урмас Сыырумаа. Фото: Andras Kralla

Принадлежащая Урмасу Сыырумаа охранная компания Forus хочет приобрести контрольный пакет акций строительной компании KODA Ehitus, пишет Äripäev.

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Нынешний собственник KODA Ehitus Майт Мяэ будет владеть одной третью акций и останется членом совета компании.

Сделка ожидает одобрения Департамента конкуренции. Стоимость сделки не разглашается по соглашению сторон.

KODA Ehitus выступает в качестве генерального подрядчика по строительству, проектирует и строит системы вентиляции, охлаждения, отопления, водоснабжения и канализации для зданий. Оборот компании за последние годы составлял около 3 миллионов евро, а операционная прибыль в 2020 году достигла 26 000 евро.

По словам Урмаса Сыырумаа, приобретение контрольного пакета акций KODA Ehitus является хорошим дополнением для Forus: «Технические специалисты Forus управляют и обслуживают важные технические системы здания. То, что мы также начнем проектировать и строить эти системы, чтобы предлагать нашим клиентам еще более комплексный сервис, является логичным шагом и хорошей синергией».

Оборот Forus в 2020 году составил более 26 миллионов евро, а операционный убыток компании - 271 000 евро. В компании работает около 1500 человек.