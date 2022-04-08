Поделиться:

Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию

Предприниматель Урмас Сыырумаа.Фото: Andras Kralla

Принадлежащая Урмасу Сыырумаа охранная компания Forus хочет приобрести контрольный пакет акций строительной компании KODA Ehitus, пишет Äripäev.

Читайте также
23 марта 2022
Урмас Сыырумаа покупает TaxiGo
Нынешний собственник KODA Ehitus Майт Мяэ будет владеть одной третью акций и останется членом совета компании.
Сделка ожидает одобрения Департамента конкуренции. Стоимость сделки не разглашается по соглашению сторон.
KODA Ehitus выступает в качестве генерального подрядчика по строительству, проектирует и строит системы вентиляции, охлаждения, отопления, водоснабжения и канализации для зданий. Оборот компании за последние годы составлял около 3 миллионов евро, а операционная прибыль в 2020 году достигла 26 000 евро.
По словам Урмаса Сыырумаа, приобретение контрольного пакета акций KODA Ehitus является хорошим дополнением для Forus: «Технические специалисты Forus управляют и обслуживают важные технические системы здания. То, что мы также начнем проектировать и строить эти системы, чтобы предлагать нашим клиентам еще более комплексный сервис, является логичным шагом и хорошей синергией».
Оборот Forus в 2020 году составил более 26 миллионов евро, а операционный убыток компании - 271 000 евро. В компании работает около 1500 человек.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Поделиться:
Статьи по теме

Урмас Сыырумаа покупает строительную компанию
Маргус Линнамяэ приобрел расположенный в центре Таллинна кинотеатр Forum Cinemas
Два приятных решения на собрании акционеров Express Group
Влияние санкций
Эстония запрещает выдачу новых ВНЖ и виз гражданам России и Беларуси
Правительство утвердило санкции, которые ограничивают возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, а также приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам этих стран.
Правительство утвердило санкции, которые ограничивают возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, а также приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам этих стран.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Что удерживает рубль от обвала
Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.
Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.
Все новости для инвесторов
Инвестор
ELMO Rent увеличило оборот
ELMO Rent, акции которого котируются на альтернативной бирже First North, сумело в марте увеличить оборот в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
ELMO Rent, акции которого котируются на альтернативной бирже First North, сумело в марте увеличить оборот в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен ускорился ещё больше
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Все мнения
Mнение
Экономист: рост цен ускорился ещё больше
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Все мнения
Эпицентр
Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ничего не понятно, но очень интересно
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Не как всегда в пятницу вечером, но как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Конференции и обучение
Конференции и обучение