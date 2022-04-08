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Евросоюз принял пятый пакет санкций против России и продолжит работу над следующими

Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

Сегодня, 8 апреля, Евросоюз принял пятый пакет санкций, включающий энергетические санкции, новые ограничения на криптографические операции, запрет на заход в порты судов под российским флагом, запрет на автомобильные перевозки для российских и белорусских компаний, а также дополнительный запрет на экспорт и новый запрет на импорт.

Российские компании не будут допущены к участию в государственных закупках в государствах-членах, и любая финансовая поддержка российских общественно-правовых учреждений будет исключена, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В санкционный список включены 216 близких к российским властям лиц, и 18 компаний финансового, военного и транспортного секторов, в том числе четыре важных российских банка. Последние будут удалены из системы SWIFT и им будет запрещено участвовать в любых финансовых операциях в Европейском союзе.
«У нас есть моральное обязательство и ответственность противостоять агрессии, которую начала Россия. Мы предпринимаем эти шаги, чтобы Россия прекратила военные действия, которые сопровождаются жестокими и ужасными военными преступлениями. Новый пакет санкций — очень важный шаг в достижении этого и мы уже обсуждаем следующие ограничения. Эстония считает оправданными все меры, которые были бы эффективными и в которых мы можем найти рабочие решения с партнерами», — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
«Мы должны достичь договоренностей об ограничении этих энергопоставок при введении санкций против России. Ограничительные меры должны быть введены и в отношении российских военных, жестокие действия которых потрясли весь мир, — добавляет министр. —Мы постоянно работаем с нашими партнерами и ближайшими союзниками, чтобы не допустить уклонения России и Беларуси от действующих санкций. Очевидно, что до тех пор, пока Россия продолжает нападать на Украину и совершать там ужасные военные преступления, Европейский Союз должен найти способы убедительно отвечать».
Пятый пакет санкций Европейского союза включает энергетические санкции — запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива стоимостью около 4 миллиардов евро в год. По предложению Эстонии в пакет были добавлены новые ограничения на транзакции с криптографическими активами.
Судам под российским флагом запрещен заход в порты Евросоюза. Российским операторам наземного транспорта запрещено работать в Европейском союзе, а это означает, что российские компании больше не могут перевозить свои товары в Европейский союз или через него. Сегодняшние запреты на экспорт в размере 10 миллиардов евро включают квантовые компьютеры и чувствительные технологии, а также технологии сжиженного природного газа.
Новые запреты на импорт на сумму 5,5 миллиардов евро сократят денежные потоки российских олигархов. Российским компаниям также запрещено участвовать в государственных закупках в странах-членах ЕС, и исключается любая финансовая поддержка российских общественно-правовых учреждений.

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