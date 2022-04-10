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    Российским и белорусским перевозчикам запрещено въезжать в ЕС, но есть и исключения

    Пограничный пункт в Нарве. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    9 апреля вступили в силу санкции, запрещающие зарегистрированным в России и Белоруссии компаниям перевозить товары по территории Европейского союза. Это касается и транзита. В то же время государствам-членам ЕС оставили возможность при необходимости делать исключения, пишет Äripäev.

    Грузовики, которые пересекли границу ЕС до 9 апреля, смогут доставить товары покупателям, однако должны вернуться в свою страну не позднее 16 апреля.
    По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, санкции распространяется на всю Европу, однако государствам-членам была предоставлена ​​возможность запросить исключения для некоторых товарных групп: «Время покажет, захотят ли государства-члены использовать данное право и в какой степени. Надеюсь, что это не откроет возможности для обхода санкций».
    Входящие в ЕС страны могут при необходимости ввести исключения для покупки, импорта или транспортировки природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды. Страны-члены ЕС также могут ходатайствовать об исключении в отношении покупки, импорта или перевозки фармацевтических и медицинских товаров, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу. Исключения возможны и в отношении перевозок, совершаемых в гуманитарных целях.
    Под санкции не попадают те транспортные средства, которые перевозят почтовые отправления в рамках универсальной услуги, а также транзитные грузоперевозки между Россией и Калининградской областью.

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Влияние санкций
Российским и белорусским перевозчикам запрещено въезжать в ЕС, но есть и исключения
9 апреля вступили в силу санкции, запрещающие зарегистрированным в России и Белоруссии компаниям перевозить товары по территории Европейского союза. Это касается и транзита. В то же время государствам-членам ЕС оставили возможность при необходимости делать исключения, пишет
9 апреля вступили в силу санкции, запрещающие зарегистрированным в России и Белоруссии компаниям перевозить товары по территории Европейского союза. Это касается и транзита. В то же время государствам-членам ЕС оставили возможность при необходимости делать исключения, пишет
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