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    Скандальному девелоперу, жертвами которого стали сотни инвесторов, грозит личное банкротство

    Именно здесь должен был строиться проект недвижимости Кристьяна Сильда, в который вложили деньги многие инвесторы. Сильд, однако, исчез вместе с деньгами, и проект не был завершен. На данный момент развитием территории в поселке Лоо занимается другой бизнесмен.Фото: Liis Treimann

    Суд начал производство о личном банкротстве Кристьяна Сильда, жертвами которого стали сотни инвесторов, пишет Äripäev.

    Процедуру банкротства инициировал глава краудфандингового портала Crowdestate Лойт Линнупылд, который уже два года добивается банкротства Сильда.
    Хотя заявление о банкротстве было взято в производство, дальнейшая судьба Сильда пока неизвестна. На прошлой неделе временным банкротным управляющим была назначена Катрин Прюкк – у нее есть 30 дней, чтобы разобраться в активах и долгах предпринимателя.
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    Через платформу софинансирования Crowdestate Кристьян Сильд обманул несколько сотен инвесторов, которые вложили деньги в различные проекты Сильда в сфере недвижимости. Crowdestate смогла инициировать процедуру банкротства в отношении проекта недвижимости на улице Метса. Сильд одолжил необходимые для проекта деньги через компанию Skylines Iru Vara OÜ, однако поручился за них лично. В итоге предприниматель не смог выплатить долг, однако Линнупылд уверен, то тот просто украл деньги.
    Сам Сильд решил не отвечать на вопросы Äripäev: «Мой ответ по существу не изменит вашу статью. Я доверяю судебной системе и процессу банкротства, они дадут ответы на ваши вопросы».
    По словам Линнупылда, Сильд поручился за кредит в размере 500 000 евро. Инвесторы не получили около 300 000 евро, однако вместе с процентами размер претензии составляет около 600 000–700 000 евро.
    «Но сможем ли мы получить эти деньги… опыт скорее показывает, что личные поручительства бесполезны. Они объявляют себя банкротом, а на следующий день начинают с чистого листа. Жизнь показала, что через суд от них ничего не добиться», - уверен Линнупылд. Несмотря на это, он пообещал предпринять все необходимые шаги, чтобы объявить Кристьяна Сильда банкротом.
    Медлительность суда могла усугубить ситуацию
    Глава Crowdestate отмечает, что судье понадобилось полтора года, чтобы назначить слушанье, которое в итоге длилось 15 минут. Подобная медлительность может быть крайне опасна для кредиторов, поскольку до назначения временного банкротного управляющего должник может свободно распоряжаться своим имуществом.
    «Вероятно, официально он сейчас уже гол как сокол. Это хороший пример, когда судебная система работает так медленно, что должник успевает за это время стать «неимущим», - сказал Линнупылд. Он уверен, что Сильд успел вывести из своих компаний несколько миллионов евро.

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