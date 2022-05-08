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    Швеция временно восстанавливает контроль на границах

    Правительство Швеции приняло решение временно восстановить пограничный контроль на внутренних границах в связи с угрозой безопасности страны.

    Пограничный контроль на поезде, прибывшем в Мальмё из Копенгагена.Фото: TT NEWS AGENCY, Johan Nilsson, Reuters/Scanpix
    В настоящее время "существует серьезная угроза общественному порядку и внутренней безопасности Швеции", общий уровень террористической угрозы в стране также повышен, отмечается в распространенном шведским министерством юстиции пресс-релизе.

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