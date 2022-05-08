Швеция временно восстанавливает контроль на границах

Медведев: если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия присоединяться к НАТО, то ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет, поскольку «баланс должен быть восстановлен». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.