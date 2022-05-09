  • Поделиться:

    Мэр Нарвы-Йыэсуу: проект строительства жилья для специалистов рассчитываем начать осенью

    Мэр Нарвы-Йыэсуу Максим Ильин.Фото: Narva-Jõesuu linnavalitsus

    По словам мэра Нарвы-Йыэсуу Максима Ильина, одним из ключевых направлений развития приморского города станет строительство нового жилья для приезжих специалистов как минимум на 60 квартир. Дома возведут на муниципальной земле, сейчас идут переговоры по финансированию проекта.

    В беседе с ДВ мэр Нарвы-Йыэсуу отмечает, что на сегодня нехватка качественного жилья остается ключевым препятствием для привлечения специалистов в город. По словам Ильина, муниципалитет нуждается как минимум в 60 новых квартирах, из них около 20 - для приезжих сотрудников нового образовательного центра с обучением на эстонском языке, который будет в ближайшие годы обустроен на базе здания бывшего курзала и на участке рядом с ним. «Люди готовы селиться в нашем городе, обращаются в самоуправление по поводу приобретения квартир, но на рынке нового жилья просто нет», - отмечает мэр.
    Ильин говорит, что для нового строительства будут предоставлены муниципальные земельные участки. Город рассчитывал, что государство поддержит проект возведения жилья в рамках программы «справедливого перехода», но пока ясности с субсидиями нет. Мэр также не исключает, что дома будут возводиться на деньги частных инвесторов, однако переговоры с конкретными застройщиками еще не идут. Они начнутся после обретения ясности с бюджетным финансированием.
    Запустить проект жилищного строительства Нарва-Йыэсуу рассчитывает уже нынешней осенью. Ильин считает его одним из приоритетов в развитии города. Также среди важнейших инфраструктурных проектов на территории муниципалитета он называет уже упомянутый образовательный комплекс, строительство поля для гольфа в Лаагна, а также реконструкцию мола в устье реки Наровы.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

План по размещению беженцев: пособия арендодателям и контейнерные дома
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Украинская компания Тедера объявила о паузе в выплате кредитов
Влияние санкций
«Совкомфлот» из-за санкций может продать треть своего флота
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: сказка о потерянном времени (и сжиженном газе)
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Месяц назад новость о том, что Эстония отказывается от российского газа, облетела весь мир. Нашу страну благодарил президент Украины Владимир Зеленский, Эстонию приводили в пример как принципиальное и ответственное государство, готовое поступиться своими интересами ради солидарности с друзьям и союзникам.
Все мнения
Эпицентр
Сумеют ли нефтяные гиганты вписаться в "зеленый поворот"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение