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Алексей Шишкин

9 мая 2022 в 12:36 Поделиться:









Мэр Нарвы-Йыэсуу: проект строительства жилья для специалистов рассчитываем начать осенью

Мэр Нарвы-Йыэсуу Максим Ильин. Фото: Narva-Jõesuu linnavalitsus

По словам мэра Нарвы-Йыэсуу Максима Ильина, одним из ключевых направлений развития приморского города станет строительство нового жилья для приезжих специалистов как минимум на 60 квартир. Дома возведут на муниципальной земле, сейчас идут переговоры по финансированию проекта.

В беседе с ДВ мэр Нарвы-Йыэсуу отмечает, что на сегодня нехватка качественного жилья остается ключевым препятствием для привлечения специалистов в город. По словам Ильина, муниципалитет нуждается как минимум в 60 новых квартирах, из них около 20 - для приезжих сотрудников нового образовательного центра с обучением на эстонском языке, который будет в ближайшие годы обустроен на базе здания бывшего курзала и на участке рядом с ним. «Люди готовы селиться в нашем городе, обращаются в самоуправление по поводу приобретения квартир, но на рынке нового жилья просто нет», - отмечает мэр.

Ильин говорит, что для нового строительства будут предоставлены муниципальные земельные участки. Город рассчитывал, что государство поддержит проект возведения жилья в рамках программы «справедливого перехода», но пока ясности с субсидиями нет. Мэр также не исключает, что дома будут возводиться на деньги частных инвесторов, однако переговоры с конкретными застройщиками еще не идут. Они начнутся после обретения ясности с бюджетным финансированием.

Запустить проект жилищного строительства Нарва-Йыэсуу рассчитывает уже нынешней осенью. Ильин считает его одним из приоритетов в развитии города. Также среди важнейших инфраструктурных проектов на территории муниципалитета он называет уже упомянутый образовательный комплекс, строительство поля для гольфа в Лаагна, а также реконструкцию мола в устье реки Наровы.