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    Экономист: на экономику Эстонии повлияет происходящее в Китае

    Китай. Иллюстративное фото. Фото: Sheldon Cooper

    В ближайшее время на мировую экономику, а значит и на экономику Эстонии, могут существенно повлиять новые обстоятельства, набирающие силу в Китае, считает главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

    COVID-19 в большинстве регионов мира отступает, а связанные с ним ограничения ослабевают, однако для Китая коронавирус весной 2022 года станет более сложной проблемой, чем раньше. "Штамм омикрон очень трудно контролировать с помощью мер дистанцирования, поскольку он особенно заразен. Однако если позволить вирусу распространиться, то одновременно заболеет большое количество людей, – пояснил Уускюла. – Китайцы используют местные вакцины, и из-за действующих правил нулевой терпимости лишь немногие получили защиту естественным путем".
    Китайское правительство продолжает политику "нулевой терпимости", поэтому важные города, производственные районы и иногда порты остаются закрытыми. По словам Уускюла, следование такой стратегии приводит к серьезным нарушениям в глобальных цепочках поставок, а разумных стратегий выхода не существует.
    Однако Китай также сталкивается с другим кризисом, который развивается медленнее и является более управляемым, но, тем не менее, оказывает аналогичное воздействие на мировую экономику. По словам Уускюла, уровень жилищного строительства в Китае является неустойчивым, и чтобы избежать дальнейшего наращивания профицита, объемы строительства придется сокращать на треть в год: "Ипотечное кредитование в Китае падает впервые с момента начала сбора данных". Стоимость акций крупнейшей в Китае компании по недвижимости стала несуществующей.
    Стоимость облигаций, выпущенных высокорисковыми заемщиками в секторе недвижимости, неуклонно падает уже более года, но в марте эмитенты инвестиционного класса также столкнулись с ростом стоимости финансирования. "Доступ сектора к финансовым рынкам становится все более затруднительным, – отмечает экономист. – Системного финансового кризиса в Китае не ожидается, так как правительство и центральный банк смогут сдержать проблемы, но важный двигатель роста будет потерян".
    Китай потребляет 50–60% основных металлов, таких как сталь, медь и алюминий, которые идут в строительный сектор, являющийся основой экономики страны. Уускюла считает, что на фоне снижения объемов строительства, высвобождение ресурсов будет позитивным, поскольку спрос на энергию и некоторые промышленные металлы снижается, а ресурсы высвобождаются для энергетического перехода, который связан с более широким использованием электрического оборудования.

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