  • Поделиться:

    Цена первой лицензии 5G в Эстонии на торгах подскочила до 5,2 млн евро

    Первая из трех частотных лицензий была выставлена ​​на аукцион 3 мая – на нее претендуют Elisa, Telia, Tele2 и Bite.Фото: Shutterstock

    За две недели торгов стоимость первой лицензии на мобильную связь пятого поколения (5G) достигла 5,2 млн евро, пишет ERR.

    Первая из трех частотных лицензий была выставлена ​​на аукцион 3 мая – на нее претендуют Elisa, Telia, Tele2 и Bite.
    Стартовая цена составила 1 597 000 евро, к последнему раунду торгов она выросла до 5,2 млн евро.
    Каждый рабочий день в рамках аукциона проводится три письменных раунда, заканчивающихся в 9:00, 12:00 и 15:00.
    Вечером первого аукционного дня, во вторник 3 мая, за лицензию было предложено два миллиона евро, в пятницу цена достигла 2,8 миллиона евро. К прошлой пятнице за лицензию предлагали уже 4,3 млн евро.
    Аукцион может быть закрыт так называемым «пустым туром». Это произойдет, когда никто не сделает предложение, превышающее наивысшую цену предыдущего тура. Тогда будет объявлен победитель, и на торги выставят вторую лицензию.
    Первая лицензия дает право предлагать мобильную связь стандарта 5G в частотных диапазонах 3410-3480 МГц ja 3600-3660 МГц. В каждой лицензии указывается более высокий и более низкий диапазоны. Более низкий диапазон использовать проще, потому что начиная с частоты 3600 МГц действуют более жесткие ограничения, особенно на востоке Эстонии, где для их использования нужно будет запрашивать разрешение у России, использующей их для своей космической связи.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

ТОП 100: самые влиятельные предприниматели Эстонии
Инвестор Тоомас: составил список покупок, чтобы не упустить возможности нынешнего обвала
Акции Punktid Technologies упали на 40% в первые минуты торгов
Влияние санкций
США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Cleveron Mobility собирается привлечь на бирже до 5 миллионов евро
Производитель роботов-курьеров Cleveron Mobility AS планирует разместить свои акции на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North.
Производитель роботов-курьеров Cleveron Mobility AS планирует разместить свои акции на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Предприниматель пищевой промышленности: нас ждет значительно более дорогая реальность
Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.
Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.
Все мнения
Эпицентр
Строительные фирмы, работающие по гостендерам, стоят перед нелегким выбором Министерства готовятся к остановке объектов
Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: что за детский сад?
Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение