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19 мая 2022 в 8:21 Поделиться:









Цена первой лицензии 5G в Эстонии на торгах подскочила до 5,2 млн евро

Первая из трех частотных лицензий была выставлена ​​на аукцион 3 мая – на нее претендуют Elisa, Telia, Tele2 и Bite. Фото: Shutterstock

За две недели торгов стоимость первой лицензии на мобильную связь пятого поколения (5G) достигла 5,2 млн евро, пишет ERR.

Первая из трех частотных лицензий была выставлена ​​на аукцион 3 мая – на нее претендуют Elisa, Telia, Tele2 и Bite.

Стартовая цена составила 1 597 000 евро, к последнему раунду торгов она выросла до 5,2 млн евро.

Каждый рабочий день в рамках аукциона проводится три письменных раунда, заканчивающихся в 9:00, 12:00 и 15:00.

Вечером первого аукционного дня, во вторник 3 мая, за лицензию было предложено два миллиона евро, в пятницу цена достигла 2,8 миллиона евро. К прошлой пятнице за лицензию предлагали уже 4,3 млн евро.

Аукцион может быть закрыт так называемым «пустым туром». Это произойдет, когда никто не сделает предложение, превышающее наивысшую цену предыдущего тура. Тогда будет объявлен победитель, и на торги выставят вторую лицензию.

Первая лицензия дает право предлагать мобильную связь стандарта 5G в частотных диапазонах 3410-3480 МГц ja 3600-3660 МГц. В каждой лицензии указывается более высокий и более низкий диапазоны. Более низкий диапазон использовать проще, потому что начиная с частоты 3600 МГц действуют более жесткие ограничения, особенно на востоке Эстонии, где для их использования нужно будет запрашивать разрешение у России, использующей их для своей космической связи.