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31 мая 2022 в 9:19 Поделиться:









«Газпром» прекратил поставки в Нидерланды

В апреле из-за отказа платить в рублях «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, в мае – в Финляндию. Фото: Shutterstock

Российский «Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с «неоплатой в рублях», пишет «Коммерсантъ».

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», – сообщается в заявлении компании.

В апреле из-за отказа платить в рублях «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, в мае – в Финляндию.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.