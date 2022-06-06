Одному из крупнейших портов Европы грозит забастовка
Пропускная способность порта находится под давлением, а товары не могут перемещаться в глубь страны из порта с достаточной скоростью.Фото: Shutterstock
Третий по величине порт Европы – порт Гамбурга – в настоящее время опасается забастовки: пропускная способность порта уже находится под давлением, и товары не могут перемещаться в глубь страны из порта с достаточной скоростью, пишет Postimees со ссылкой на немецкие СМИ.
Издание NDR пишет, что контейнеровозам уже сейчас приходится подолгу стоять в очереди, чтобы разгрузить свой груз. Однако проблема не в том, что докеры не могут разгрузить свой груз с достаточной скоростью – большая озабоченность связана с тем, что грузы, особенно с Ближнего Востока, не доставляются грузовиками из порта в глубь страны достаточно быстро, и это вызывает заторы в порту. Причина, по которой здесь нет требуемой скорости, по словам издания, заключается в снижении спроса — люди просто не покупают столько, сколько раньше, и в итоге товары простаивают.
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