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6 июня 2022 в 7:18 Поделиться:









Одному из крупнейших портов Европы грозит забастовка

Пропускная способность порта находится под давлением, а товары не могут перемещаться в глубь страны из порта с достаточной скоростью. Фото: Shutterstock

Третий по величине порт Европы – порт Гамбурга – в настоящее время опасается забастовки: пропускная способность порта уже находится под давлением, и товары не могут перемещаться в глубь страны из порта с достаточной скоростью, пишет Postimees со ссылкой на немецкие СМИ.

Издание NDR пишет, что контейнеровозам уже сейчас приходится подолгу стоять в очереди, чтобы разгрузить свой груз. Однако проблема не в том, что докеры не могут разгрузить свой груз с достаточной скоростью – большая озабоченность связана с тем, что грузы, особенно с Ближнего Востока, не доставляются грузовиками из порта в глубь страны достаточно быстро, и это вызывает заторы в порту. Причина, по которой здесь нет требуемой скорости, по словам издания, заключается в снижении спроса — люди просто не покупают столько, сколько раньше, и в итоге товары простаивают.