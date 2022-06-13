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13 июня 2022 в 10:29 Поделиться:









«Оставлять придется самое важное»: стоимость вспомогательных средств для людей с особыми потребностями выросла

«Большинство сдаваемых в прокат средств – таких как инвалидные кресла, кровати по уходу за больными и другие крупные вспомогательные средства – состоят из металла и пластика, и поэтому стали более дорогими», — поясняет руководитель по развитию центра вспомогательных средств Invaru Лаури Лейнусте. Фото: Shutterstock

Общий рост цен также увеличивает стоимость вспомогательных средств для людей с особыми потребностями. «Растут цены как при покупке, так и прокате вспомогательных средств, потому что их производство, транспортировка и техническое обслуживание стали более затратными», — сказал руководитель по развитию центра вспомогательных средств Invaru Лаури Лейнусте.

Лейнусте рассказывает, что цены на вспомогательные средства постепенно росли из года в год: «Более быстрые изменения начались весной прошлого года, когда транспортные расходы во всем мире начали расти быстрее. Это коснулось и нас, потому что компоненты реализуемых Invaru товаров поступают из разных уголков мира, хотя собираются они в основном в Европе. Когда цены на транспорт начали расти, производители тоже подняли стоимость, и, конечно, все это сказывается на конечной цене готовой продукции».

Во-вторых, в прошлом году подорожало сырье. «К концу года в Европе возник дефицит металла, подорожало железо. Сейчас подорожал и пластик. Ведь все вспомогательные средства собраны из металлических и пластиковых деталей. Это также причина, по которой растут цены на весь ассортимент продукции. Большинство сдаваемых в прокат средств – таких как инвалидные кресла, кровати по уходу за больными и другие крупные вспомогательные средства – состоят из металла и пластика, и поэтому стали более дорогими. В то же время сырье, необходимое для изготовления подгузников, также подорожало примерно на 25%, поэтому подгузники тоже теперь стоят дороже».

По словам Лейнусте, поставщики уже не фиксируют цену на долгий период – например, на год, как было раньше: «Сейчас ситуация такая, что цена держится до следующего сообщения поставщиков. И такие сообщения приходят по сути раз в квартал».

Насколько это затронет потребителя?

То, насколько все это коснется потребителей вспомогательных средств, по словам Лаури Лейнусте, зависит от многих факторов. «Например, в секторе инкотоваров (вспомогательные средства для недержания мочи) мы вынуждены добавить все повышение цены в цепочке поставок к окончательной цене, потому что это товар большого объема поставок, и у нас не может быть буфера — весь запас закончится через пару недель. Для основных прокатных товаров – таких как инвалидные коляски, ходунки – мы стараемся держать насколько возможно больший запас недорогих средств».

В случае арендной продукции речь идет не о цене производителя, а о дальнейшем обращении – техническом обслуживании, очистке и ремонте, а также о необходимых затратах на оплату труда. «Центры вспомогательных средств столкнулись с ситуацией, когда выросли затраты на энергию и другие коммунальные услуги, производители поднимают цены, а работники также ожидают увеличения заработной платы с учетом подорожания общей стоимости жизни. Так что если в начале года мы подняли цены на продукты проката до 5%, то с начала июля цены вырастут еще на 0,5-5% в зависимости от товара».

Остается только самое важное

Как общее повышение цен на вспомогательные средства может повлиять на людей, которые ими пользуются? «Те вспомогательные средства, без которых человеку просто не прожить, будут так или иначе приобретаться, — считает Лаури Лейнусте. — Возможно, по некоторым товарным группам клиенты будут больше экономить. Например, те же инкотовары — пользователь может попробовать уменьшить ежедневное количество подгузников, выбрать продукт с более высокой впитывающей способностью или перейти с более дорогого бренда на более дешевый».

В случае же прокатных вспомогательных средств потребность в них пересматривается более критически. «Поскольку до сих пор аренда вспомогательных средств была выгодна из-за более низких предельных цен и государственных льгот — речь идет о нескольких евро в месяц — то были люди, которые арендовали несколько вспомогательных средств или же их прокатные вспомогательные средства просто стояли в углу комнаты, но на самом деле ими мало пользовались. По мере того, как рост цен станет более чувствительным, появится большая мотивация вернуть лишние или редко применяемые вспомогательные средства», — полагает Лейнусте.

По его словам, та группа общества, которая пользуется вспомогательными средствами, в любом случае находится в более тяжелом финансовом положении, и эти люди ощущают рост цен даже на несколько процентов. «Поэтому мы начинаем экономить в основном за счет удобства. Что вполне понятно в нынешней ситуации, но есть и опасность, если в результате экономии начнет страдать качество жизни нуждающихся».