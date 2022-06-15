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    Стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне подскочила до 2990 евро

    В Таллинне в последнем месяце весны было совершено 1030 сделок с квартирами, что на 14% больше, чем в мае прошлого года.Фото: Andres Haabu

    В мае квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2990 евро, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.

    В Таллинне в последнем месяце весны было совершено 1030 сделок с квартирами, что на 14% больше, чем в мае прошлого года, и на 30% больше, чем в апреле, сообщил в среду Земельный департамент, передает rus.err.ee.
    В Тарту средняя стоимость квадратного метра квартиры составила 2384 евро, увеличившись за год на 28% – средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну выросла за год на 49% и составила в мае 2215 евро.
    В Тарту в мае была совершена рекордная 331 сделка с квартирами – это на 56% больше, чем в том месяце прошлого года и почти на 40% больше по сравнению с апрелем.
    В Пярну было заключено 120 сделок с квартирами, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом, но на 20% больше, чем в апреле.

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