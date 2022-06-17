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17 июня 2022 в 12:22 Поделиться:









Еврокомиссия рекомендует признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС

«Еврокомиссия рекомендует совету, во-первых, дать Украине европейскую перспективу и, во-вторых, дать Украине статус кандидата», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Брюсселе в пятницу, 17 июня.

«Еврокомиссия рекомендует совету, во-первых, дать Украине европейскую перспективу и, во-вторых, дать Украине статус кандидата», – заявила фон дер Ляйен.

Аналогичную рекомендацию Еврокомиссия дала и по Молдове. А вот касательно Грузии предложение Еврокомиссии другое - признать ее европейскую перспективу, но перед предоставлением ей статуса кандидата Тбилиси надо будет внедрить ряд реформ, передает DW

Домашние задания

«У нас одно ясное послание: да, Украина заслуживает европейскую перспективу, да, Украину следует приветствовать как страну-кандидата. Этот сигнал основывается на понимании того, что была проведена хорошая работа в плане реформ, но важную работу еще предстоит провести. Весь процесс основывается на заслугах. Все будет соответствовать процедурам, поэтому прогресс целиком зависит от Украины», – добавила глава Еврокомиссии.

Для всех трех стран Еврокомиссия определила ряд реформ, реализации которых от них ожидают. Для Украины это семь шагов, для Молдовы – девять. Грузии же надо будет выполнить 11 «домашних заданий», прежде чем стране согласятся дать статус кандидата.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

Долгий путь

Международные СМИ отмечают, что даже если блок окончательно одобрит предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов, для их вступления в ЕС могут понадобиться многие годы. Сейчас такой статус уже имеют пять государств: Албания (она имеет его с 2014 года), Северная Македония (с 2005-го), Черногория (с 2008-го), Сербия (с 2009-го) и Турция (с 1999-го). Все они пока находятся достаточно далеко от полноценного членства в ЕС, пишет Русская служба Би-би-си.

Но если Украина действительно получит статус страны-кандидата, это будет самым быстрым подобным решением в истории. Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС в конце февраля, сразу после российского вторжения, а в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов.

Как отмечает в пятницу New York Times, «рекомендации Еврокомиссии – это в основном технический и бюрократический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу с точки зрения соответствия большому числу требований, известных как «Копенгагенские критерии» в области управления, правосудия и состояния экономики». «По всем этим критериям Украина отстает, – пишет американское издание. – Очень серьезные опасения вызывают проблемы этой страны с широко распространенной коррупцией, а также трудности, с которыми она столкнется после войны».

Глава французского Института Жака Делора Себастьян Майяр сказал агентству «Франс Пресс», что решение Еврокомиссии в отношении кандидатского статуса Украины будет положительным, но оно принимается с определенными условиями, и крайним сроком их выполнения.

«Для Еврокомиссии это очень деликатный вопрос, потому что она не может быть менее требовательной по отношению к Украине, чем к другим странам, по поводу которых она давала положительную рекомендацию в прошлом, – говорит эксперт. – Она справедливо требует поддерживать высокие стандарты».