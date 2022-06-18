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    Статус кандидата: какие условия Еврокомиссия выдвинула Украине

    Решение о том, получат ли Украина и Молдова статус кандидатов на вступление в ЕС будут принимать лидеры стран ЕС на заседании Европейского Совета 23-24 июня.Фото: Shutterstock

    Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами на вступление в ЕС, но при этом предложила условия, которые Киеву и Кишиневу надо выполнить, пишет DW.

    Решение о том, получат ли Украина и Молдова статус кандидатов на вступление в ЕС будут принимать лидеры стран ЕС на заседании Европейского Совета 23-24 июня.
    «Мы все знаем, что украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами в европейской мечте», – отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что Киеву придется выполнить семь требований.
    Первые два касаются судебной реформы, в частности, процедуры отбора судей Конституционного суда. Еще два – в разделе борьбы с коррупцией. Речь идет, например, о завершении назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также о вынесении обвинений и приговоров коррупционерам, прежде всего, среди высокопоставленных лиц.
    Пятое и шестое задания связаны с деолигархизацией. А именно, Киеву надо внедрить антиолигархический закон, но в соответствии с мнением Венецианской комиссии. Также от Украины ожидают принятия нового закона о медиа, который бы соответствовал нормам ЕС.
    Седьмое условие – внедрить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся национальных меньшинств. Речь идет о законе об образовании от 2017 года.
    Эти реформы в заключении ЕК названы «шагами». Но в действительности они являются условиями предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Отличие в том, что выполнить их надо будет не до, а после его получения: «Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата, исходя из понимания, что следующие шаги будут предприняты».
    Прогресс в выполнении будет отслеживать ЕК, до конца 2022 года она должна представить детальную оценку этого. Для Молдовы определили девять шагов. К концу года Еврокомиссия сделает анализ также и по ней, и по Грузии.
    Что на практике означает существование условий? Источник DW в структурах ЕС отвечает, что «гипотетически» Европейский Совет может и забрать статус кандидата, хотя такого пока и не было.

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