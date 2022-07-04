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4 июля 2022 в 11:03 Поделиться:









Рост цен на квартиры затормозился, количество сделок начало снижаться

В годовом сравнении средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне выросла на 28%. Фото: Shutterstock

В июне средняя цена квадратного метра таллиннских квартир упала по сравнению с маем на 0,7%, до 2961 евро, а активность сделок снизилась на 9,5%, сообщается в пресс-релизе 1Partner Kinnisvara.

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«Наступившая прекрасная летняя погода и продолжавшиеся несколько дней июньские праздники сократили количество сделок, а также удержали цену квадратного метра чуть ниже магической отметки в 3000 евро», — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«Осень для многих будет сложной из-за безудержного общего роста цен, а потому прогнозировать развитие рынка недвижимости становится всё труднее. Тем не менее, несмотря на серьёзное инфляционное давление, краха, когда средняя стоимость недвижимости падает на десятки процентов, всё-таки не предвидится», — добавил он.

По сравнению с июнем прошлого года, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в прошлом месяце была выше на 28%. Всего в июне было продано 929 квартир, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 9,5% меньше по сравнению с маем этого года. Финансовый объём сделок в июне снизился на 8% по сравнению с маем, но по сравнению с июнем прошлого года он всё же был выше более чем на 50%.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев в столице, то в июне было совершено 1163 сделок купли-продажи. В мае их было 1335, а в июне прошлого года – 1041. Суммарный объём всех сделок с недвижимостью, совершённых в Таллинне в июне, составил примерно 200 миллионов евро, что примерно на 10% меньше, чем в мае, но на 16% больше, чем в июне 2021 года.

В июне в Таллинне было продано 32 земельных участка, застроенных жилой недвижимостью, в мае подобных сделок было на 6 меньше. Самая дорогая проданная в июне в Таллинне квартира стоила 800 000 евро и самый дорогой застроенный участок для жилой застройки – за 1 333 915 евро.