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    Тинькофф приостанавливает исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября

    За последний месяц Тинькофф исполнил свыше 225 тысяч переводов через систему SWIFT, сообщает компания. Топ-5 стран, в которые жители России чаще всего переводят свои накопления в иностранной валюте, распределился следующим образом: Турция, США, Грузия, Казахстан и Таиланд.Фото: Shutterstock

    Российский банк Тинькофф приостанавливает исходящие переводы физических лиц по системе SWIFT в иностранных валютах до 1 октября 2022 года, сообщается в заявлении компании.

    По словам председателя правления Тинькофф Станислава Близнюка, решение обусловлено тем, что западные партнеры не выполняли свою часть договоренностей в разумные сроки: «Тинькофф долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег для жителей страны. Вынужден признать, что мы в Тинькофф оказались в ситуации держателя „плохой франшизы“ и наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки».

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