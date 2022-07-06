Тинькофф приостанавливает исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября

Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии

Железнодорожная компания Operail – дочерняя фирма Eesti Raudtee – ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет

Железнодорожная компания Operail – дочерняя фирма Eesti Raudtee – ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет