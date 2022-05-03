  • Поделиться:

    Олег Тиньков попрощался с Россией

    Олег Тиньков опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с Россией.Фото: KENZO TRIBOUILLARD

    Олег Тиньков опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с Россией.

    "Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла", - написал предприниматель.
    "А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови - лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима", - написал Тиньков.
    О своей борьбе с острой формой лейкемии Тиньков сообщил в марте 2020 года, хотя диагноз был поставлен еще в октябре 2019 года. Бизнесмен прошел несколько курсов химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.
    В середине апреля бывший российский олигарх назвал войну "безумной": "Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них г*вно-армия", - написал он. При этом он призвал Запад дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить своё лицо". Некоторые аналитики трактовали это как призыв не допустить ядерную войну.
    Тиньков сказал в интервью газете The New York Times, что на следующий день после антивоенного поста администрация президента связалась с руководством банка и пригрозила его национализировать, если компания не разорвет связи с основателем. После этого "Тинькофф" сообщил, что сменит название, а свои 35% в банке Тиньков продал российскому миллиардеру Владимиру Потанину за 3% от того, что считал реальной ценой.
    "Прощай, Тинькофф Банк. Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России", - написал предприниматель.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Кадри Симсон: ЕС к концу года откажется от двух третей российского газа
Эльконд Либман: как нам быть с Горхоллом?
Krimelte не намерена уходить из России
Влияние санкций
Tata Steel прекращает закупку российского угля
Индийская Tata Steel, одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, отказывается от дальнейших закупок российского угля, сообщает Financial Times.
Индийская Tata Steel, одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, отказывается от дальнейших закупок российского угля, сообщает Financial Times.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Ekspress Grupp повысил дивиденды
Вчера собрание акционеров Ekspress Grupp приняло решение о выплате дивидендов в размере 8 центов за акцию.
Вчера собрание акционеров Ekspress Grupp приняло решение о выплате дивидендов в размере 8 центов за акцию.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Военный блог Райво Варе: теперь мы почувствуем ветер перемен
Конгресс США готовится утвердить пакет военной и экономической помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов. «Это еще не все», - пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Конгресс США готовится утвердить пакет военной и экономической помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов. «Это еще не все», - пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Все мнения
Эпицентр
Пандемия перечеркнула успех экспедиторской компании. "Все не так безнадежно. Поборемся" Судьба Mep Trans решится в ближайшие дни
Экспедиторская фирма Mep Trans, действующая на эстонском рынке более 30 лет, в последние годы росла на зависть европейским конкурентам. Однако коронакризис резко оборвал бизнес.
Экспедиторская фирма Mep Trans, действующая на эстонском рынке более 30 лет, в последние годы росла на зависть европейским конкурентам. Однако коронакризис резко оборвал бизнес.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как потерять 20 миллиардов за два дня
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение