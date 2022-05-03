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Екатерина Мереминская

3 мая 2022 в 14:31 Поделиться:









Олег Тиньков попрощался с Россией

Олег Тиньков опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с Россией. Фото: KENZO TRIBOUILLARD

Олег Тиньков опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с Россией.

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла", - написал предприниматель.

"А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови - лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима", - написал Тиньков.

О своей борьбе с острой формой лейкемии Тиньков сообщил в марте 2020 года, хотя диагноз был поставлен еще в октябре 2019 года. Бизнесмен прошел несколько курсов химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.

В середине апреля бывший российский олигарх назвал войну "безумной": "Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них г*вно-армия", - написал он. При этом он призвал Запад дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить своё лицо". Некоторые аналитики трактовали это как призыв не допустить ядерную войну.

Тиньков сказал в интервью газете The New York Times, что на следующий день после антивоенного поста администрация президента связалась с руководством банка и пригрозила его национализировать, если компания не разорвет связи с основателем. После этого "Тинькофф" сообщил, что сменит название, а свои 35% в банке Тиньков продал российскому миллиардеру Владимиру Потанину за 3% от того, что считал реальной ценой.

"Прощай, Тинькофф Банк. Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России", - написал предприниматель.