Artikkel
  • Поделиться:

    Планы нового правительства идут вразрез с ожиданиями главы Kaamos Group

    По словам председателя правления Kaamos Group Марека Похла, для сдерживания инфляции внутри страны необходимо ограничить те расходы госсекторы, которые финансируются за счет кредитных денег.Фото: Andras Kralla

    Новое коалиционное соглашение предусматривает увеличение нескольких субсидий, что, вероятно, вынудит правительство брать деньги в долг. Глава инвестиционной компании Kaamos Group Марек Похла считает, что правительству стоит избегать трат, которые финансируются за счет кредитных денег, пишет Ärileht.

    Kaamos Group – это инвестиционная компания на базе эстонского капитала, чьи крупнейшие инвестиции связаны с девелопментом недвижимости, строительством, деревообрабатывающей промышленностью и энергетикой. Председатель правления компании Марек Похла еще до подписания нового коалиционного соглашения сказал, что ожидает от госсектора более смелых шагов, призванных остановить рост цен. По его словам, для сдерживания инфляции внутри страны необходимо ограничить те расходы госсекторы, которые финансируются за счет кредитных денег. Пока что частный сектор справляется с ростом цен, но чем длиннее будет цикл повышения цен, тем больше он повлияет на реальную экономику, заявил Похла.
    Предприниматель выразил опасения, что из-за предстоящих выборов у политиков может возникнуть соблазн принять популистские решения ради краткосрочной выгоды. Он уверен, что следует избегать субсидий, которые не дают положительного эффекта в долгосрочной перспективе, но увеличивают базу затрат. Меры по смягчению последствий роста цен должны быть нацелены на уязвимые целевые группы, подчеркнул Похла.
    «Совершенно очевидно – впереди нас ждет период скромного экономического роста и быстрой инфляции. Это означает, что благосостояние страны и ее жителей не увеличится. Наступление этого периода неизбежно. Как частный, так и государственный сектор должны думать о том, как действовать более эффективно, чтобы в начале следующего цикла подъема была как можно более хорошая стартовая позиция», – сказал он.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
ТОП розничных торговых сетей Эстонии: оборот Coop Eesti превысил 750 млн евро
Эксперт: во втором полугодии инфляция может и не замедлиться
Планы нового правительства идут вразрез с ожиданиями главы Kaamos Group
Влияние санкций
Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Коалиционные переговоры: вот-вот или никогда?
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Руководство Aquaphor: в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов»
Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение