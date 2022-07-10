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10 июля 2022 в 12:44 Поделиться:









Планы нового правительства идут вразрез с ожиданиями главы Kaamos Group

По словам председателя правления Kaamos Group Марека Похла, для сдерживания инфляции внутри страны необходимо ограничить те расходы госсекторы, которые финансируются за счет кредитных денег. Фото: Andras Kralla

Новое коалиционное соглашение предусматривает увеличение нескольких субсидий, что, вероятно, вынудит правительство брать деньги в долг. Глава инвестиционной компании Kaamos Group Марек Похла считает, что правительству стоит избегать трат, которые финансируются за счет кредитных денег, пишет Ärileht.

Kaamos Group – это инвестиционная компания на базе эстонского капитала, чьи крупнейшие инвестиции связаны с девелопментом недвижимости, строительством, деревообрабатывающей промышленностью и энергетикой. Председатель правления компании Марек Похла еще до подписания нового коалиционного соглашения сказал, что ожидает от госсектора более смелых шагов, призванных остановить рост цен. По его словам, для сдерживания инфляции внутри страны необходимо ограничить те расходы госсекторы, которые финансируются за счет кредитных денег. Пока что частный сектор справляется с ростом цен, но чем длиннее будет цикл повышения цен, тем больше он повлияет на реальную экономику, заявил Похла.

Предприниматель выразил опасения, что из-за предстоящих выборов у политиков может возникнуть соблазн принять популистские решения ради краткосрочной выгоды. Он уверен, что следует избегать субсидий, которые не дают положительного эффекта в долгосрочной перспективе, но увеличивают базу затрат. Меры по смягчению последствий роста цен должны быть нацелены на уязвимые целевые группы, подчеркнул Похла.

«Совершенно очевидно – впереди нас ждет период скромного экономического роста и быстрой инфляции. Это означает, что благосостояние страны и ее жителей не увеличится. Наступление этого периода неизбежно. Как частный, так и государственный сектор должны думать о том, как действовать более эффективно, чтобы в начале следующего цикла подъема была как можно более хорошая стартовая позиция», – сказал он.