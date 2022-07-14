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    Венгрия ввела чрезвычайное положение в энергетике

    Введение чрезвычайного положения обусловлено резким ростом цен на энергоносители в Европе на фоне затянувшейся войны в Украине и санкций Брюсселя в отношении России. На фото: премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Scanpix

    Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, передает DW.

    Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, такое решение было принято по итогам совещания у председателя правительства Виктора Орбана. Оно обусловлено резким ростом цен на энергоносители в Европе на фоне затянувшейся войны в Украине и санкций Брюсселя в отношении России.

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