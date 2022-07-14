Венгрия ввела чрезвычайное положение в энергетике

ЕС разрешил транзит российских грузов в Калининград по железной дороге

Еврокомиссия накануне обнародовала новые инструкции для стран-членов ЕС, согласно которым Россия может перевозить по железной дороге в Калининградскую область гражданские грузы, в том числе и те, на которые распространяются санкции.

Еврокомиссия накануне обнародовала новые инструкции для стран-членов ЕС, согласно которым Россия может перевозить по железной дороге в Калининградскую область гражданские грузы, в том числе и те, на которые распространяются санкции.