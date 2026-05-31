  • OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,22%7 580,06
  • DOW 300,72%51 032,46
  • Nasdaq 0,2%26 972,62
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,98
В Германии прошла акция против строительства новых газовых электростанций

В субботу в городе Гамм на западе Германии тысячи климатических активистов вышли на акцию протеста против планов строительства новых газовых электростанций.
По данным полиции, в акции приняли участие около 2700 человек. Организаторы заявили о 5000 участниках.
Митинг прошел под лозунгом «Будущее вместо газа – защитим энергетический переход». Участники выступили против планов правительства по строительству новых газовых электростанций и призвали активнее развивать возобновляемые источники энергии, передает «Европейская правда».
Правительство Германии ранее обязалось построить новые газовые электростанции, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение в периоды слабого ветра и недостатка солнечного света после отказа от угольных электростанций.

Со временем эти станции должны перейти на климатически нейтральный водород, однако климатические активисты резко раскритиковали такие инвестиционные планы.
«Сегодня в Гамме собрались тысячи людей, чтобы послать сильный, креативный и мирный сигнал в поддержку справедливого энергетического перехода», – заявили организаторы акции. Среди них – экологические организации Fridays for Future, Greenpeace, BUND и Campact.
Протестующие считают, что строительство новых газовых электростанций задает неверные приоритеты в энергетической политике. По их мнению, вместо последовательного расширения возобновляемой энергетики такие проекты замедляют энергетическую трансформацию Германии и направляют миллиарды евро в инфраструктуру ископаемого топлива, нанося ущерб климату.
