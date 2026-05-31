31.05.26, 13:08 В Германии прошла акция против строительства новых газовых электростанций В субботу в городе Гамм на западе Германии тысячи климатических активистов вышли на акцию протеста против планов строительства новых газовых электростанций.

По данным полиции, в акции приняли участие около 2700 человек. Организаторы заявили о 5000 участниках.

Foto: IMAGO/Achim Duwentäster

Митинг прошел под лозунгом «Будущее вместо газа – защитим энергетический переход». Участники выступили против планов правительства по строительству новых газовых электростанций и призвали активнее развивать возобновляемые источники энергии, передает «Европейская правда».

Правительство Германии ранее обязалось построить новые газовые электростанции, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение в периоды слабого ветра и недостатка солнечного света после отказа от угольных электростанций.

Со временем эти станции должны перейти на климатически нейтральный водород, однако климатические активисты резко раскритиковали такие инвестиционные планы.

«Сегодня в Гамме собрались тысячи людей, чтобы послать сильный, креативный и мирный сигнал в поддержку справедливого энергетического перехода», – заявили организаторы акции. Среди них – экологические организации Fridays for Future, Greenpeace, BUND и Campact.

Протестующие считают, что строительство новых газовых электростанций задает неверные приоритеты в энергетической политике. По их мнению, вместо последовательного расширения возобновляемой энергетики такие проекты замедляют энергетическую трансформацию Германии и направляют миллиарды евро в инфраструктуру ископаемого топлива, нанося ущерб климату.