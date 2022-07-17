Разбившийся в Греции украинский самолет перевозил боеприпасы

Господряды на строительство под угрозой: даже у добросовестных подрядчиков могут потребовать вернуть субсидии
В Эстонии много незавершенных строительных проектов, получивших поддержку из средств предыдущего бюджета ЕС. Сегодня возведение больниц, школ и прочих объектов под угрозой срыва – подрядчики должны ухитриться справиться с ростом себестоимостью строительства, а заодно соблюсти сроки и протоколы финансирования, в противном случае им грозит требование возврата субсидий.
В Эстонии много незавершенных строительных проектов, получивших поддержку из средств предыдущего бюджета ЕС. Сегодня возведение больниц, школ и прочих объектов под угрозой срыва – подрядчики должны ухитриться справиться с ростом себестоимостью строительства, а заодно соблюсти сроки и протоколы финансирования, в противном случае им грозит требование возврата субсидий.