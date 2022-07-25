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    Greenpeace: в Чернобыле из-за оккупации войсками РФ сильно вырос уровень радиации

    Участник миссии Greenpeace замеряет уровень радиации рядом с брошенной в Чернобыле бронемашинойФото: Jeremy Sutton-Hibbert, Greenpeace

    Международная исследовательская группа под эгидой Greenpeace обнаружила, что после ухода российских войск в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС значительно вырос уровень радиации. Он втрое выше границ безопасной нормы и оценок МАГАТЭ, озвученных в апреле.

    Группа в июне провела собственное исследование уровня радиации в Чернобыльской зоне отчуждения после ухода оттуда российских войск. В состав исследовательской миссии вошли ученые из Германии, Бельгии и Украины, миссия состоялась при поддержке и по согласованию с властями Украины и администрацией Чернобыльской зоны отчуждения.
    Как рассказали в Greenpeace, по итогам мониторинга, обнаружилось, что степень радиоактивного заражения территорий, на которых весной стояли российские войска вторжения, втрое превышает оценки МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).
    Эксперты МАГАТЭ посетили Чернобыль в апреле и после заявили об отсутствии негативного влияния на экологию временной оккупации зоны отчуждения. Уровень радиации агентство оценило как «нормальный».

    В российском лагере у станции Янов исследовательская группа зафиксировала мощность гамма-излучения от 0,18 мкЗв/ч (микроЗиверт в час) до 2,5 мкЗв/ч на высоте 10 см.

    Самый высокий уровень более чем в три раза превышает оценку МАГАТЭ. В 1,5 км от бывшего российского блокпоста и рядом с Рыжим лесом мощность дозы составила 7,7 мкЗв/ч, что намного выше, чем утверждали эксперты МАГАТЭ. Безопасным считается уровень излучения от 0,2 до 0,5 мкЗв/ч.

    Шон Берни, старший специалист по атомной энергии Greenpeace Германии отметил, что российское вторжение поставило под угрозу всю систему радиационного мониторинга в Чернобыле, а также создало прямую опасность для работающих в Зоне ученых и техников.
    «Ученым и работникам, осуществляющим основной мониторинг радиационной опасности, сейчас угрожает неустановленное количество российских мин и противопехотной взрывчатки. Это еще одно возмутительное следствие незаконной войны России и преступление против окружающей среды и мировой науки. МАГАТЭ, похоже, не хочет объяснять масштабы радиационной опасности в Чернобыле и последствия российской оккупации», — заявил Берни.

    МАГАТЭ, похоже, не хочет объяснять масштабы радиационной опасности в Чернобыле и последствия российской оккупации.

    Шон Берни
    старший специалист по атомной энергии Greenpeace Германии
    «Мы измерили уровни гамма-излучения в заброшенных российских траншеях, которые можно квалифицировать как низкоактивные ядерные отходы. Очевидно, что российские военные действовали в условиях высокой радиоактивности, но это не то, о чем сообщает МАГАТЭ. Можно лишь сделать вывод, что МАГАТЭ по каким-то причинам решило не предпринимать усилий для полноценного расследования. Из нашего обзора становится ясно, что в уровнях радиации внутри Чернобыльской зоны отчуждения нет ничего нормального, несмотря на то, что МАГАТЭ хочет, чтобы мир в это поверил», — отметил на итоговой конференции в Киеве один из участников миссии, Ян Ванде Путте, ведущий специалист по радиации Greenpeace Бельгии.
    По итогам сбора сведений в Зоне участники миссии, в том числе при помощи сбора данных через спутниковый мониторинг, установили местонахождение российских военных в Чернобыле в феврале и марте. Кроме того были зафиксированы пожары в зоне отчуждения, которые, по заключению британской разведывательной службы McKenzie Intelligence Services (MIS), были преднамеренно устроены российскими военными.
    Природоохранная организация уже заявила, что собранные данные заставляют усомниться в объективности МАГАТЭ. В том числе активисты указывают на то, что пост заместителя директора агентства на сегодняшний день занимает Михаил Чудаков, долгое время трудившийся в российской госкорпорации Росатом.

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