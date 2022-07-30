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30 июля 2022 в 8:18 Поделиться:









В Европе зарегистрирована первая смерть от оспы обезьян

По данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в Испании по состоянию на пятницу было зарегистрировано 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Фото: Shutterstock

Один человек скончался от оспы обезьян в Испании, это первая смерть от этой инфекции, зарегистрированная в Европе, сообщает La Vanguardia со ссылкой на отчет испанского Министерства здравоохранения.

По данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в Испании по состоянию на пятницу было зарегистрировано 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. Испания является второй страной в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев после США. При этом издание отмечает, что обычно информация об инфицированных поступает с запозданием, передает «Интерфакс».

Агентство EFE сообщает, что смертельный случай зарегистрирован в Валенсии. По предварительным данным, смерть наступила из-за энцефалита, развившегося вследствие первичной инфекции.