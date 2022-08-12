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12 августа 2022 в 6:53 Поделиться:









Учебные кредиты теряют популярность: SEB прекратит их выдавать

Интерес к получению учебных кредитов в Эстонии из года в год значительно снижался, сообщают в банке SEB. Фото: Shutterstock

С 1 августа была обновлена действующая государственная процедура выдачи учебных кредитов, и самым большим изменением является переход от фиксированного процента к процентной ставке, связанной с шестимесячной ставкой Euribor. Интерес к получению учебных кредитов в Эстонии из года в год значительно снижался, и с осени нынешнего года SEB больше не будет выдавать новые учебные кредиты, сообщает пресс-служба компании.

«Потребность в учебном кредите неуклонно снижалась, и в течение семи лет число заемщиков по учебному кредиту в Эстонии сократилось с 4000 до менее чем 1300 в год, т.е. по последним данным, учебный кредит взяли всего 3% из тех, кто соответствует условиям предоставления кредита. Для этого есть несколько причин – уменьшение количества учащихся и повышение уровня финансовой грамотности, т.е. обучение оплачивается скорее за счет родителей или собственного заработка студента. Например, в 2019 году 68% студентов работали параллельно с учебой. На спрос на учебные кредиты, безусловно, влияют и широкие возможности бесплатного обучения на эстонском языке, и система учебных пособий и стипендий», – прокомментировала руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп.