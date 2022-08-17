175-й день войны в Украине: взрывы и эвакуация в Джанкое, Крымский мост – «незаконное сооружение»
Украинские власти считают, что Крымский мост должен быть разрушенФото: ALEXEY PAVLISHAK, Scanpix
Война России с Украиной продолжается 175-й день. Главное к полудню 17 августа:
Российская армия провела «частично успешные» наземные атаки
в направлении села Новомихайловка, находящегося в 30 км к юго-западу от Донецка. Нанесла удары по Павловке и Курахово и продвинулась в селах Сладкое и Егоровка, сообщает Институт изучения войны
(ISW).
Есть жертвы среди мирного населения. В результате ракетного удара по Одесской области пострадали трое мирных жителей, заявил спикер администрации региона Сергей Братчук
. Под обстрелами города Орехов погибла местная жительница, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух
.
Последствия ночного обстрела Одесской области.Фото: тг-канал Сергея Братчука
Взрыв на складе боеприпасов под Джанком 16 августа был диверсией.
Это признало
Минобороны России и украинские официальные лица. «Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов», – пишет Министерство обороны Великобритании.
По данным
главы Крыма Сергея Аксенова, пострадали два местных жителя, эвакуированы 3000 человек
.
Во вторник местные жители сообщали о дыме над авиабазой в центре полуострова.
При этом в Джанкое и Ялте «нейтрализована законспирированная ячейка террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из 6 граждан России»
, передает
«Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
Следующей целью Украины может быть знаменитый Крымский мост
, построенный Россией за 240 млрд руб. (3,8 млрд евро по текущему курсу). «Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», – сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian
. Издание пишет, что он «дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель».
Как живут в Крыму сейчас рассказывает
«Новая газета. Европа»: С начала войны в Украине на аннексированном полуострове власти и силовики развернули репрессии против крымчан с антивоенной позицией.
С 24 февраля из-за боевых действий Украину покинули 10 887 022 жителя. Из них 6 385 576 человек уехали в европейские страны,
обратно на родину вернулись 4 741 824 человека, цитирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев «Коммерсант»
.
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