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    175-й день войны в Украине: взрывы и эвакуация в Джанкое, Крымский мост – «незаконное сооружение»

    Украинские власти считают, что Крымский мост должен быть разрушенФото: ALEXEY PAVLISHAK, Scanpix

    Война России с Украиной продолжается 175-й день. Главное к полудню 17 августа:

    Российская армия провела «частично успешные» наземные атаки в направлении села Новомихайловка, находящегося в 30 км к юго-западу от Донецка. Нанесла удары по Павловке и Курахово и продвинулась в селах Сладкое и Егоровка, сообщает Институт изучения войны (ISW).
    Есть жертвы среди мирного населения. В результате ракетного удара по Одесской области пострадали трое мирных жителей, заявил спикер администрации региона Сергей Братчук. Под обстрелами города Орехов погибла местная жительница, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
    Последствия ночного обстрела Одесской области.Фото: тг-канал Сергея Братчука
    Взрыв на складе боеприпасов под Джанком 16 августа был диверсией. Это признало Минобороны России и украинские официальные лица. «Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов», – пишет Министерство обороны Великобритании.
    По данным главы Крыма Сергея Аксенова, пострадали два местных жителя, эвакуированы 3000 человек.
    Во вторник местные жители сообщали о дыме над авиабазой в центре полуострова.
    При этом в Джанкое и Ялте «нейтрализована законспирированная ячейка террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из 6 граждан России», передает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
    Следующей целью Украины может быть знаменитый Крымский мост, построенный Россией за 240 млрд руб. (3,8 млрд евро по текущему курсу). «Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», – сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian. Издание пишет, что он «дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель».
    Как живут в Крыму сейчас рассказывает «Новая газета. Европа»: С начала войны в Украине на аннексированном полуострове власти и силовики развернули репрессии против крымчан с антивоенной позицией.
    С 24 февраля из-за боевых действий Украину покинули 10 887 022 жителя. Из них 6 385 576 человек уехали в европейские страны, обратно на родину вернулись 4 741 824 человека, цитирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев «Коммерсант».

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