174-й день войны в Украине: в Крыму сдетонировал склад боеприпасов, Верховная Рада продлила военное положение

Эльконд Либман: вряд ли россияне побегут свергать Путина в ответ на визовый запрет

Эстония с этой недели перестает впускать в страну граждан России по визам, выданным консульствами ЭР. Это решение противоречит основным принципам и ценностям, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эстония с этой недели перестает впускать в страну граждан России по визам, выданным консульствами ЭР. Это решение противоречит основным принципам и ценностям, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.