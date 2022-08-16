174-й день войны в Украине: в Крыму сдетонировал склад боеприпасов, Верховная Рада продлила военное положение
В Крыму сдетонировал склад боеприпасовФото: Scanpix
Идет 174-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 16 августа.
Украина не подтверждает взятие россиянами населенного пункта Уды в Харьковской области (о нем вчера заявляло Министерство обороны РФ). По словам Генштаба ВСУ
, российские войска попытались прорвать оборону в направлении Казачья Лопань – Уды, но были жестко встречены ВСУ и отброшены назад.
Аналогичная история была по направлениям Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка, Зеленый Гай – Новогригоровка: попытка штурма, жесткий отпор, российские войска понесли потери и отошли назад. Безуспешными были и попытки продвижения в направлении Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки, Выемки и Веселого. Бои по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка продолжаются.
Россия завязала тяжелые бои в тех регионах Херсонской области, которые уже были деоккупированы ВСУ, пишет «Украинская правда»
.
В Крыму сдетонировал
склад боеприпасов, после чего были эвакуированы 2000 человек, а прямое железнодорожное сообщение между Россией и полуостровом было потеряно.
150 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ
. Минобороны РФ сообщило
об убийстве 70 солдат ВСУ
.
Три человека погибли, 13 получили ранения
в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда»
.
Оккупационные власти Донбасса хотят казнить еще трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
В случае аварии на Запорожской АЭС нужно эвакуировать 400 тысяч человек
, сказал
глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Россияне обстреляли ряд корпусов Запорожской АЭС – есть риск нарушений норм радиационной и пожарной безопасност
и, пише
т украинский «Энергоатом».
Россияне эвакуировали из Крыма 2000 человек после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя
, пишет «Украинская правда»
.
Зафиксированы два взрыва в оккупированном Мелитополе, прекращено вещание российского ТВ
, сообщает
мэр города.
Российский черноморский флот занял пассивно-оборонительную позицию и не контролирует Черное Море
, считает
Британская разведка.
Франция готова помочь в восстановлении Черниговской области
, заявил
замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Верховная Рада продлила военное положение до 21 ноября.
Верховная Рада одобрила подписание Украиной «таможенного безвиза» с Евросоюзом.
Экспорт товаров упал в Украине за полгода на 24%.
Цены на электричество в Европе достигли рекордного уровня
, пишет Bloomberg
.
Apple требует от Rutube удалить контент российских государственных СМИ
в мобильном приложении, пишет Forbes
.
Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма.
Россия ввезла контрафактом (в рамках «параллельного импорта») товаров на 6,5 миллиарда долларов.
Google, Microsoft, Toyota и ExxonMobil не вышли полностью из России
, несмотря на то, что заявляли, что сделают это.
Канада заморозила российские активы на сумму 320 миллионов долларов.
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