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    174-й день войны в Украине: в Крыму сдетонировал склад боеприпасов, Верховная Рада продлила военное положение

    В Крыму сдетонировал склад боеприпасовФото: Scanpix

    Идет 174-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 16 августа.

    Украина не подтверждает взятие россиянами населенного пункта Уды в Харьковской области (о нем вчера заявляло Министерство обороны РФ). По словам Генштаба ВСУ, российские войска попытались прорвать оборону в направлении Казачья Лопань – Уды, но были жестко встречены ВСУ и отброшены назад.
    Аналогичная история была по направлениям Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка, Зеленый Гай – Новогригоровка: попытка штурма, жесткий отпор, российские войска понесли потери и отошли назад. Безуспешными были и попытки продвижения в направлении Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки, Выемки и Веселого. Бои по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка продолжаются.
    Россия завязала тяжелые бои в тех регионах Херсонской области, которые уже были деоккупированы ВСУ, пишет «Украинская правда».
    В Крыму сдетонировал склад боеприпасов, после чего были эвакуированы 2000 человек, а прямое железнодорожное сообщение между Россией и полуостровом было потеряно.
    150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Минобороны РФ сообщило об убийстве 70 солдат ВСУ.
    Три человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    Оккупационные власти Донбасса хотят казнить еще трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
    В случае аварии на Запорожской АЭС нужно эвакуировать 400 тысяч человек, сказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
    Россияне обстреляли ряд корпусов Запорожской АЭС – есть риск нарушений норм радиационной и пожарной безопасности, пишет украинский «Энергоатом».
    Россияне эвакуировали из Крыма 2000 человек после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя, пишет «Украинская правда».
    Зафиксированы два взрыва в оккупированном Мелитополе, прекращено вещание российского ТВ, сообщает мэр города.
    Российский черноморский флот занял пассивно-оборонительную позицию и не контролирует Черное Море, считает Британская разведка.
    Франция готова помочь в восстановлении Черниговской области, заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
    Верховная Рада продлила военное положение до 21 ноября.
    Верховная Рада одобрила подписание Украиной «таможенного безвиза» с Евросоюзом.
    Экспорт товаров упал в Украине за полгода на 24%.
    Цены на электричество в Европе достигли рекордного уровня, пишет Bloomberg .
    Apple требует от Rutube удалить контент российских государственных СМИ в мобильном приложении, пишет Forbes .
    Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма.
    Россия ввезла контрафактом (в рамках «параллельного импорта») товаров на 6,5 миллиарда долларов.
    Google, Microsoft, Toyota и ExxonMobil не вышли полностью из России, несмотря на то, что заявляли, что сделают это.
    Канада заморозила российские активы на сумму 320 миллионов долларов.

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