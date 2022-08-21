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21 августа 2022 в 8:48 Поделиться:









Эстонские операторы связи готовятся к отказу от сетей 3G

Оператор Telia объявил об отказе от использования сетей 3G в следующем годы. Аналогичные планы есть и у других крупнейших участников рынка связи. Фото: Andres Haabu

Telia объявила о сворачивании сетей 3G уже в следующем году, Tele2 рассчитывает прекратить их использование к концу 2025, аналогичные планы есть и у Elisa.

Причиной решения Telia стала необходимость более скоростной обработки и передачи данных, которую технологии 3G уже не могут обеспечить. Планы по отказу от устаревших сетей третьего поколения есть у всех крупнейших операторов связи в Эстонии, об этом пишет ERR

Помимо невысокой, по современным стандартам, скорости передачи данных, ​​3G в настоящее время является одной из самых дорогих технологий с точки зрения обслуживания, что также вынуждает компании стремиться к отказу от этой технологии. В дальнейшем ее заменять сети четвертого и пятого поколения (4G и 5G).

Технический директор Tele2 Танель Сарри заявил, что оператор планирует отказаться от 3G к концу 2025 года: «Сеть 3G уже закрыта во многих регионах мира, и то, что это делается и в Эстонии, является естественным ходом вещей», отметил он.

Планы по отказу от стремительно устаревающей технологии есть и у Elisa, однако, в отличие от конкурентов в компании не называют сроков окончательного перехода на более современные способы передачи данных.