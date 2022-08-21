  • Поделиться:

    Эстонские операторы связи готовятся к отказу от сетей 3G

    Оператор Telia объявил об отказе от использования сетей 3G в следующем годы. Аналогичные планы есть и у других крупнейших участников рынка связи.Фото: Andres Haabu

    Telia объявила о сворачивании сетей 3G уже в следующем году, Tele2 рассчитывает прекратить их использование к концу 2025, аналогичные планы есть и у Elisa.

    Причиной решения Telia стала необходимость более скоростной обработки и передачи данных, которую технологии 3G уже не могут обеспечить. Планы по отказу от устаревших сетей третьего поколения есть у всех крупнейших операторов связи в Эстонии, об этом пишет ERR.
    Помимо невысокой, по современным стандартам, скорости передачи данных, ​​3G в настоящее время является одной из самых дорогих технологий с точки зрения обслуживания, что также вынуждает компании стремиться к отказу от этой технологии. В дальнейшем ее заменять сети четвертого и пятого поколения (4G и 5G).
    Технический директор Tele2 Танель Сарри заявил, что оператор планирует отказаться от 3G к концу 2025 года: «Сеть 3G уже закрыта во многих регионах мира, и то, что это делается и в Эстонии, является естественным ходом вещей», отметил он.
    Планы по отказу от стремительно устаревающей технологии есть и у Elisa, однако, в отличие от конкурентов в компании не называют сроков окончательного перехода на более современные способы передачи данных.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Прогноз: цены на газ и электричество к весне могут вырасти еще в несколько раз
Генсек ООН: продовольствие и удобрения из России должны свободно поступать на рынок
В цифрах: что означает балтийское единство на электробирже?
Влияние санкций
Первая из арестованных супер-яхт российских олигархов уйдет с молотка
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Министр об энергокризисе: прозрачность биржи необходимо увеличить
Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала
Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
«Выбери меня, выбери мои налоги!» Пожалуйста, не надо!
Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.
Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.
Все мнения
Эпицентр
Промышленность под ударом: из-за высоких цен на электроэнергию предприятия ставят производство на паузу
Некоторые крупные промышленные предприятия в Эстонии вынуждены временно останавливать производство из-за роста цен на электроэнергию. Проблема серьезная, констатирует глава компании Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн.
Некоторые крупные промышленные предприятия в Эстонии вынуждены временно останавливать производство из-за роста цен на электроэнергию. Проблема серьезная, констатирует глава компании Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение