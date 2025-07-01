Назад 01.07.25, 11:37 США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд В США в ходе операции под названием «Золотая лихорадка» раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинским страхованием на сумму более 10 миллиардов долларов. В том числе четверо подозреваемых задержаны в Эстонии.

Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.

Foto: Kevin Dietsch, Getty Images/AFP/Scanpix

Министерство юстиции США предъявило обвинения 11 лицам, среди которых Эрик Юргенс (28), Яан Юргенс (32), Ренек Тику (34) и Кевин Вальдханс (33). Им предъявлены обвинения в организации отмывания денег, мошенничества в области страхования и налогового мошенничества.

Согласно обвинению, они являются членами действующей в России и других странах международной преступной организации, которая организовала многомиллиардное мошенничество в области здравоохранения и занималось отмыванием денег, злоупотребив системой медицинского страхования США Medicare. Организация якобы подала Medicare поддельные требования за медицинские устройства на сумму свыше 10,6 миллиарда долларов.

Согласно обвинению, правительству были представлены счета за глюкометры, урологические катетеры и другие принадлежности, которые не были медицински необходимыми и которые пациенты Medicare на самом деле не получали, пишет Washington Post.

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Как пишет издание, следователи связывают группировку с более чем 400 000 жалоб от людей, получивших уведомления о заказанных на их имя устройствах, выписанных врачами, которых они никогда не посещали, и отправленных компаниями, о которых они никогда не слышали.

По данным министерства юстиции, группа купила десятки компаний по производству медицинских товаров, которые получили право подавать заявки системе Medicare и страховым учреждениям. Для этого они наняли подставных владельцев компаний. Затем в Medicare были поданы фальшивые заявки на миллиарды долларов. Для этого были украдены личные данные более миллиона американцев, включая пожилых людей и людей с инвалидностью, из всех 50 штатов.

Правоохранительным органам удалось предотвратить большую часть присвоения денег группировкой, в результате чего выплаты составили менее 42 миллионов долларов. Ожидается, что схема позволила вытянуть у страховых компаний около 900 миллионов долларов, отмечает министерство юстиции.

На сегодняшний день правительство в рамках операции «Золотая лихорадка» конфисковало около 27,7 миллиона долларов мошеннических доходов.

Организация, как сообщается, использовала финансовую систему США, отмывая преступные доходы и обходя меры, противодействующие отмыванию денег, переводя деньги в криптовалюту и на подставные компании, расположенные за рубежом. Среди арестованных есть банкир, который помогал отмывать преступные доходы через американский банк, говорится в заявлении министерства юстиции.

В понедельник федеральные власти также сообщили, что им удалось обнаружить и предотвратить несколько других мошенничеств в области здравоохранения на общую сумму около 4 миллиардов долларов.