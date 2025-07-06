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  • 06.07.25, 11:03

В мае безработица в Эстонии резко превышала средний показатель еврозоны

По данным статистического ведомства ЕС Eurostat, уровень безработицы в Эстонии в мае 2025 года составил 7,8%, не изменившись по сравнению с апрелем, пишет rus.err.ee.
В мае безработица в Эстонии резко превышала средний показатель еврозоны
  • Foto: Raul Mee
Это существенно выше среднего уровня по еврозоне (6,3%) и по Европейскому союзу в целом (5,9%).
Выше, чем в Эстонии, среди стран еврозоны уровень безработицы в мае был только в Испании (12,1%), Греции (9,8%) и Финляндии (8,4%).
Общее число безработных в Эстонии в мае составило 59 тысяч человек, что также соответствует апрельскому показателю.

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Особенно тревожной остается ситуация с безработицей среди молодежи (до 25 лет): в мае 2025 года уровень безработицы в этой возрастной группе в Эстонии составил 20,7%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.
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