Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу

Маргус Линнамяэ стал крупным лесовладельцем, приобретя вместе с бизнес-партнёрами участок, превышающий по площади остров Вормси, у бывшего владельца Toftan. Участники рынка подтверждают, что это крупнейшая лесная сделка за последние годы.
В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
Мир, в котором существует конкуренция за площади, пригодные для выращивания продуктов питания, водные ресурсы или пригодную для жизни среду, непрост для маленькой страны и народа. Но именно к такому миру мы стремительно движемся, констатирует новый советник министра по вопросам климата, биолог и профессор восстановительной экологии Тартуского университета Авелийна Хельм.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.