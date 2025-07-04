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  • 04.07.25, 09:36

Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу

Леса на Хийумаа, принадлежащие французской компании, могли бы стать примером для Европы, на основе которого можно было бы создать новые механизмы финансирования восстановления природы.
Экологические организации оценивают, что в лесах французской страховой компании MAIF на Хийумаа были проведены вырубки, при этом не были сохранены ценные природные места.
  • Экологические организации оценивают, что в лесах французской страховой компании MAIF на Хийумаа были проведены вырубки, при этом не были сохранены ценные природные места.
  • Foto: Indrek Tammekänd
Однако все оказалось ровно наоборот – ценные природные места на острове при вырубке сохранены не были, показало исследование экологических организаций Canopée и Fern.
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