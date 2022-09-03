Потери Eesti Raudtee из-за войны и санкций составят 20 млн евро

Анализ: Почему 17 августа электричество стоило €4000 за МВт/час? Следы ведут в Литву

В среду 17 августа биржевая стоимость электричества, устанавливаемая на день вперед, для Балтийского региона достигла максимально возможного потолка в €4000 за МВт/час. Она действовала с 17:00 до 18:00. Но почему это все-таки произошло именно в тот момент?

В среду 17 августа биржевая стоимость электричества, устанавливаемая на день вперед, для Балтийского региона достигла максимально возможного потолка в €4000 за МВт/час. Она действовала с 17:00 до 18:00. Но почему это все-таки произошло именно в тот момент?