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dv.ee

6 июля 2022 в 10:01 Поделиться:









Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии

Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу сообщил, что в результате санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. Фото: Raul Mee

Железнодорожная компания Operail – дочерняя фирма Eesti Raudtee – ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет rus.err.ee.

Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу сообщил, что в результате санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%: «В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 млн тонн в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 000 тонн в месяц».

В настоящее время Operail пытается найти замещающие грузы в Китае и странах Центральной Азии – Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной соста: «У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал [среди этих стран] в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию».

Однако есть и ряд проблем: из Казахстана можно было бы возить каменный, однако Россия может в любой момент принять решение не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге; транспортировать сырье из Китая экономически нецелесообразно, поскольку объемы грузов являются малыми, везти обратно в Китай тоже нечего, т.е. сложно предложить услугу грузоперевозок, которая была бы прибыльной.

Тоомсалу отметил, что в целом с востока в будущем сможет поступать лишь пятая часть грузов – теперь нужно смотреть на север и юг, сотрудничая с Латвией, Литвой и Финляндией.