Завод «Газпром Нефти» в Москве. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP/Scanpix

Эпицентр

Олеся Лагашина

1 сентября 2022 в 12:21

Бизнесмены из министерского списка: «Из нас делают каких-то врагов народа»

Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.

Список из 28 компаний довольно разношерстный: в него вошли и один из крупнейших нефтепоставщиков в мире сингапурская Trafigura, и принадлежащая российскому Lukoil швейцарская компания Litasco, и дочерняя фирма «Газпром нефти» Baltic Marine Bunker, и государственная Operail, и принадлежащие крупному эстонскому бизнесу Alexela и Skinest. Последние три, правда, уже заявили, что требуют опровержения.