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7 сентября 2022 в 9:07 Поделиться:









Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

Президент России Владимир Путин утверждает, что Украина не выполняет условия соглашения. Фото: VLADIMIR SMIRNOV

Российский президент Владимир Путин с трибуны Восточного экономического форума заявил, что вывоз зерна из украинских портов, разблокированный в результате вмешательства ООН и Турции в июле, стоит ограничить, передает DW.

«Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено, – сказал Путин, выступая во Владивостоке на пленарной сессии ВЭФ. – Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза».

«Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту [в Европу]? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом», – добавил Путин.

Путин утверждает, что по линии Всемирной программы продовольствия ООН было загружено «всего два корабля из 87». «И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн», – заявил российский президент, назвав европейские страны «колонизаторами», обманывающими развивающиеся страны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина, сказал, что у России нет оснований для пересмотра соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно из портов Черного моря. По его словам, условия сделки строго соблюдаются.

Соглашения, заключенные при посредничестве ООН и Турции, действуют всего 120 дней. Их подписали Украина и Россия 22 июля в Стамбуле, после чего в Черном море начали действовать зерновые коридоры.