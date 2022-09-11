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    СМИ: Кремль отложил референдумы о «присоединении» оккупированных территорий

    Президент России Владимир Путин. Как утверждают источники «Медузы», ему «не терпится» присоединить оккупированные терриитории. Фото: Gavriil Grigorov

    По словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю, российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о «присоединении к России» самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий украинских областей — Запорожской, Харьковской и Херсонской (в каждой из них российские власти ранее сформировали так называемую военно-гражданскую администрацию).

    Собеседники «Медузы» пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.
    Как ранее писала «Медуза», в начале сентября секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет «правильно и символично» провести 4 ноября — в День народного единства.
    При этом, по информации «Медузы», в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы.
    Однако провести их в сентябре также не удалось. В итоге, как утверждают источники «Медузы», под давлением Владимира Путина, которому «не терпится» «присоединить» новые территории, в администрации президента РФ установили «окончательную» дату — 4 ноября.
    По словам одного из собеседников «Медузы», уже на следующей неделе оккупационные «военно-гражданские администрации» украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы «поставлены на стоп», «о ноябре речь уже не идет».

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