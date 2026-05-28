Компания, задолжавшая гиганту индустрии игрушек, обанкротилась. Управляющий подозревает преступление

Зверюшки Лабубу от китайского бренда Pop Mart стремительно набирают популярность среди коллекционеров по всему миру – и Эстония не стала исключением. Несмотря на растущий интерес, официальных магазинов Pop Mart в стране пока нет, и фанатам приходится искать альтернативные пути пополнения своей коллекции. Стоимость отдельных экземпляров достигает тысяч евро, однако инвестор не рекомендует возлагать на них особых надежд.