Компания, задолжавшая гиганту индустрии игрушек, обанкротилась. Управляющий подозревает преступление

Суд объявил банкротом эстонскую компанию Toys Nordic Trade, поссорившуюся с известным американским производителем игрушек Ty. Банкротный управляющий подозревает, что руководители вывели активы из компании перед прекращением деятельности.
Милые зверушки Ty давно полюбились и эстонцам, но за этим очаровательным фасадом скрывается острый конфликт.
Foto: Liis Treimann
«На основании имеющейся у временного управляющего информации можно заключить, что неплатежеспособность должника стала следствием грубой управленческой ошибки бывших членов правления, а также что в действиях отдельных лиц усматриваются признаки преступления», – указал банкротный управляющий Индрек Наур в отчете, представленном суду.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Как утверждает известный американский разработчик игрушек Ty, давний эстонский партнер подло вонзил ему нож в спину: оставил неоплаченными счета более чем на миллион долларов и одновременно вывел на рынок собственную серию игрушек, подозрительно похожую на новый бестселлер американской компании.
Зверюшки Лабубу от китайского бренда Pop Mart стремительно набирают популярность среди коллекционеров по всему миру – и Эстония не стала исключением. Несмотря на растущий интерес, официальных магазинов Pop Mart в стране пока нет, и фанатам приходится искать альтернативные пути пополнения своей коллекции. Стоимость отдельных экземпляров достигает тысяч евро, однако инвестор не рекомендует возлагать на них особых надежд.
Сеть магазинов игрушек XS Mänguasjad открыла в Таллинне и Тарту первые пункты обмена игрушек, где семьи могут передавать в дар другим детям хорошие, но неиспользуемые игрушки, а также обменивать их на подходящие.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.