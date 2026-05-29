29.05.26, 08:29 Затопил соседа снизу, но не признал вину? Есть несколько способов уладить страховой спор до суда Страховые споры вокруг недвижимости чаще всего бывают связаны с затоплениями в многоквартирных домах. В них сталкиваются интересы владельца квартиры, где произошла утечка, пострадавших соседей, квартирного товарищества и страховых компаний.

Разобраться в хитросплетениях водопроводных труб и понять, на чьем отрезке произошла утечка, бывает непросто. Иллюстративное фото.

Foto: ChatGPT

До того, как стороны начнут долгое и дорогостоящее разбирательство в суде, есть несколько законных способов уладить спор дешевле и быстрее - с помощью юриста или другого специалиста по страховым спорам, через Орган по примирению в Эстонском союзе страховых обществ (EKsL) или с помощью Департамента защиты потребителей и технадзора (TTJA).

Самое главное - понять, чья труба потекла

Нарвский юрист Александр Ефимов дважды в неделю работает в городском консультационном пункте для квартирных, садоводческих и гаражных товариществ. Деятельность этого пункта оплачивается из городского бюджета, и для товариществ юридические консультации бесплатны. Но Ефимов ведет и частную практику, где также сталкивается со спорами вокруг недвижимости, в том числе касающимися страхования.

Юрист напомнил, что собственность в многоквартирном доме делится на два вида. Во-первых, это долевая собственность, которая принадлежит всем членам товарищества, а само КТ ею управляет. За содержание, ремонт, замену инфраструктуры здесь отвечает товарищество, и оно же оплачивает ущерб, который произошел из-за аварий в этой собственности. Во-вторых, есть квартирная собственность (в законе используется термин “особая собственность”), где эту ответственность несет владелец квартиры.

Юрист напомнил, что собственность в многоквартирном доме делится на два вида. Во-первых, это долевая собственность, которая принадлежит всем членам товарищества, а само КТ ею управляет. За содержание, ремонт, замену инфраструктуры здесь отвечает товарищество, и оно же оплачивает ущерб, который произошел из-за аварий в этой собственности. Во-вторых, есть квартирная собственность (в законе используется термин "особая собственность"), где эту ответственность несет владелец квартиры.

Однако, добавляет юрист, разделение ответственности не так однозначно: по одному из решений Госсуда, если говорить упрощенно, владелец квартиры должен также следить за состоянием того отрезка общих труб, который находится в его квартире (и обычно закрыт гипроком и плиткой во время ремонта). Аварии и утечки могут случаться также в местах стыка общих и частных труб, а бывает, что точное место утечки вообще установить невозможно - например, владелец квартиры устранил утечку сам и насухо вытер пол до того, как сосед снизу забил тревогу. Поэтому часто случаются споры о том, кто виноват и, соответственно, кто должен оплачивать ущерб. По словам Ефимова, чтобы избежать ситуации, когда все будут валить вину друг на друга, самое разумное во время аварии сразу пригласить сантехников обслуживающей дом фирмы. "Специалисты составят акт, где все опишут - где произошла авария, в чем она заключается. Потом на основании акта будет делаться вывод: если это произошло на долевой собственности, то виновник - квартирное товарищество, если на особой, то виновник - собственник квартиры. И желательно, конечно, снимать фото и видео с разных ракурсов, потому что бывают такие хитросплетения труб, что весьма сложно разобраться".

Юрист Александр Ефимов консультирует нарвские КТ по заказу города, а также ведет частную практику.

Foto: Александр Ефимов Далее пострадавшая сторона вызывает специалиста из своей страховой компании, который составляет акт о повреждениях. После чего страховая компания приглашает строительную фирму сделать смету ремонта, но в этом не участвует ни виновник, ни КТ, и здесь зачастую возникает еще одна спорная ситуация, говорит Ефимов. “В законе сказано, что возмещение ущерба не должно вести к обогащению. Возмещение ущерба - это возвращение пострадавшего в то положение, в котором он был до страхового случая. Но старые обои обратно не приклеишь и старый ламинат не положишь. И у виновника возникает вопрос, а почему он должен платить так много?” Из своего опыта Александр Ефимов говорит, что страховая компания пострадавшей стороны иногда выставляет регрессное требование через год-два после страхового случая, когда виновник аварии уже и не помнит всех подробностей случившегося. Когда страховая компания возместила клиенту ущерб, она выставляет денежное требование виновнику возникновения этого ущерба - оно называется регрессным. В обязательном дорожном страховании это возможно лишь при определенных условиях (например, виновник был пьян, без прав, уехал с места аварии), а в добровольном страховании регрессное требование выставляется фактически всегда, когда виновник известен. “В моей практике бывало, когда удавалось не полностью возразить против регрессного требования, но существенно снизить его. В досудебном порядке, в переговорах со страховщиком, с помощью сложной аргументации удавалось добиться снижения заявленного регрессного требования наполовину”, - рассказал Ефимов.

“Был случай, когда старушку обвинили в затоплении квартиры снизу, она получила регрессное требование, достаточно крупное для пенсионерки и обратилась ко мне. Мне удалось доказать страховщику, что виновным в этом было квартирное товарищество, страховщик принял наши аргументы. Это была хорошая победа - без суда, без больших расходов, но так редко бывает”, - добавил он.

Чтобы оградить себя от регрессных требований в случае внезапной аварии, Александр Ефимов советует страховать не только свою квартиру, но и свою ответственность.

Страховой детектив

Нарвский страховой брокер Олег Култаев, имея опыт работы в страховании более 30 лет, решил оказывать клиентам еще одну услугу - оспаривать решения страховых компаний по уже закрытым страховым случаям, где компания отказалась компенсировать ущерб.

Култаев говорит, что в отличие от юристов, он фактически расследует страховой случай, выясняя как и почему он произошел. “Я мыслю здесь как следователь и одновременно как человек из сферы страхования, сопоставляя условия страхования, отказы и все остальное. У меня это работает не так, как у юристов”, - утверждает он.

Олег Култаев продает страховые полисы различных компаний, но также помогает клиентам добиться от компании решения в их пользу.

Foto: Олег Култаев Среди его клиентов есть частные лица и квартирные товарищества. Как один из примеров успешного кейса Култаев приводит случай в Силламяэ. В многоквартирном доме потекла труба, принадлежащая КТ. В квартире клиента ремонтникам пришлось взломать стену, чтобы добраться до трубы и починить ее. Кроме того, клиенту пришлось покупать новый змеевик-полотенцесушитель. Но в акте председатель товарищества написал, что ущерба нет. “По Закону о долговом праве, владелец квартиры обязан предоставить доступ к общему имуществу для его обслуживания. Но председатель забыл уточнить, в этом случае была авария, а не текущее обслуживание, - объяснил Култаев. - Если дом решает отремонтировать трубу, ты обязан за свой счет распилить стену, предоставить доступ и восстановить стену. А когда произошла авария, этот ущерб должна оплачивать страховая компания”. По словам Култаева, он взялся за это дело через 10 месяцев после того, как страховая компания его закрыла, привел компании свои доводы, и она согласилась компенсировать расходы клиента на ремонт и его собственные услуги. Сейчас Култаев занимается делом, где его клиентом является нарвское КТ. В доме лопнула канализационная труба, квартира на первом этаже получила повреждения. Страховая компания, в которой она была застрахована, возместила ущерб владельцу квартиры и подала регрессный иск к квартирному товариществу.

Труба принадлежала КТ, которое было застраховано в другой компании, и эта компания отказалась компенсировать товариществу ущерб: в договоре было записано, что она не покрывает ущерб от лопнувших труб, которым больше 35 лет.

Представитель КТ выяснил, что авария произошла после аномальных ливней в 2025 году. Вдоль дома проходит дорога, под которой проложена злополучная труба. Из-за ливней грунт размяк, грузовики продавили участок дороги, в результате чего труба лопнула и под домом, и с противоположной стороны дороги. Сейчас Култаев пытается доказать, что в этом случае пункт договора о трубах старше 35 лет не должен учитываться. Спор еще не завершен.

По словам Култаева, люди зачастую не знают, как защитить свои интересы, когда имеют дело с крупной страховой компанией, но вовсе не всегда ее решение оказывается верным и окончательным - в некоторых случаях его можно успешно обжаловать.

Примирение участников спора - дело добровольное

Если иначе прийти к согласию не удается, участники страхового спора могут обратиться в Орган по примирению при Эстонском союзе страховых обществ (EKsL).

По словам директора по коммуникации и маркетингу EKsL Кати Реммелькоор, эта организация стремится, чтобы споры между участниками страхового рынка разрешались оптимально и разумно, без лишних затрат.

Примирители, которые разбирают спорные страховые случаи, имеют право на доступ ко всей информации о случившемся, в том числе к деликатным личным данным участников спора, но обязаны хранить эти данные в секрете.

За прошлый год к примирителям EKsL пытались обратиться участники 261 страхового спора. В течение года в 111 случаях договориться не удалось, в 96 случаях стороны пришли к согласию. За предыдущие два года статистика была похожей - до суда договориться с помощью Органа по примирению удается чуть меньше, чем в половине страховых споров.

В случае, если участниками спора являются страховые компании, а не частные лица, и они не смогли договориться с помощью примирителя, в EKsL для дальнейшего разбирательства существует арбитраж, в котором дело рассматривает либо один арбитр, либо коллегия из трех. В качестве арбитров выступают представители самого EKsL и юридических фирм.

Кроме примирителей по добровольному страхованию, при EKsL работают также примирители по спорам в обязательном дорожном страховании. Арбитраж - отдельный орган, который рассматривает споры между страховыми компаниями. Все эти органы признаны на законодательном уровне, их задача в том, чтобы стороны пришли к согласию. Заставить одну из сторон выполнить требования другой они не могут.

Еще одна возможность для клиента, который недоволен решением страховой компании, - обратиться в Департамент защиты потребителей и технадзора (TTJA). “Мы рекомендуем клиентам всегда обращаться за помощью в другие инстанции, прежде чем начинать дорогостоящий судебный процесс”, - сказала Кати Реммелькоор.

В TTJA тоже советуют сначала попытаться разрешить спор с помощью примирителя в EKsL, но если это невозможно, клиент (но не продавец товара или услуги) может обратиться в Комиссию по разрешению потребительских споров при Департаменте защиты потребителей и технадзора. Руководитель секретариата этой комиссии Вейко Копамеэс рассказал ДВ, что это независимый орган, в котором разрешение спора является бесплатным и происходит в течение не более 90 дней.

При этом комиссия не организует экспертизу, слушания свидетелей или выездные проверки. Жалоба рассматривается на основании письменных документов по делу, рассказал Копамеэс. Если потребитель не может подтвердить обстоятельства страхового случая и предоставить доказывающие это документы, рассмотрение жалобы может не возыметь успеха.

За 2025 год в комиссию при TTJA с подобными жалобами обратился 21 потребитель. С начала 2026 года таких обращений было уже 11. Споры разрешались как в пользу потребителя, так и в пользу страховой компании.

Если фирма не выполняет решение комиссии, она может попасть в черный список, но более строгих мер воздействия в арсенале комиссии нет.

“Комиссия по разрешению потребительских споров дает собственную рекомендацию по разрешению спора, но исполнение решения является добровольным для страховой компании, и принуждение для этого не применяется, - объяснил Вейко Копамеэс. - Если стороны не согласны с решением комиссии и не выполняют его, они могут обратиться в уездный суд для пересмотра того же спора”.

При всех возможностях досудебного примирения, многие участники страховых споров все же обращаются в суд и даже доходят до Госсуда. “Таких споров очень много, практика очень обширная, - констатирует Ефимов. - Закон работает достаточно хорошо, и Государственный суд имеет уже достаточно много решений по таким спорам”.