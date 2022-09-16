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dv.ee

16 сентября 2022 в 14:18 Поделиться:









Члену Рийгикогу Керт Кинго предъявлено подозрение в мошенничестве

Керт Кинго уверяет, что не совершала преступления. Фото: LIIS TREIMANN

В августе политику Керт Кинго (EKRE) и адвокату Мартину Траату было предъявлено подозрение в мошенничестве, пишет Eesti Ekspress.

Согласно подозрению, Кинго использовала предназначенную для члена Рийгикогу компенсацию расходов, чтобы оплатить трем лицам счета за юридическую помощь на общую сумму почти 10 000 евро.

Сегодня Кинго подтвердила Eesti Ekspress, что ей, действительно, предъявлено обвинение в мошенничестве и использовании поддельных документов.

Сама Кинго отрицает обвинения и считает, что они «высосаны из пальца». По ее мнению, расследующие уголовное дело КаПо и прокуратура превысили свою компетенцию, поскольку контроль за расходами членов Рийгикогу осуществляет только канцелярия Рийгикогу:

«В Рийгикогу финансовая автономия, независимый бюджет. Правила предусматривают, что если выясняется, что депутат использовал возмещение расходов нецелесообразно, то он просто должен вернуть уплаченную сумму. Так было всегда, так есть и сейчас. Других регуляций касательно возмещения расходов нет».

Кинго подчеркивает, что она не использовала возмещение затрат для получения дополнительного дохода: «Я не получила никакого дохода и использовала компенсацию расходов по целевому назначению. До сих пор канцелярия Рийгикогу не установила, чтобы я использовала возмещение затрат не по целевому назначению, и не сочла нужным требовать с меня возмещения».