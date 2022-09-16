  • Поделиться:

    Члену Рийгикогу Керт Кинго предъявлено подозрение в мошенничестве

    Керт Кинго уверяет, что не совершала преступления. Фото: LIIS TREIMANN

    В августе политику Керт Кинго (EKRE) и адвокату Мартину Траату было предъявлено подозрение в мошенничестве, пишет Eesti Ekspress.

    Согласно подозрению, Кинго использовала предназначенную для члена Рийгикогу компенсацию расходов, чтобы оплатить трем лицам счета за юридическую помощь на общую сумму почти 10 000 евро.
    Сегодня Кинго подтвердила Eesti Ekspress, что ей, действительно, предъявлено обвинение в мошенничестве и использовании поддельных документов.
    Сама Кинго отрицает обвинения и считает, что они «высосаны из пальца». По ее мнению, расследующие уголовное дело КаПо и прокуратура превысили свою компетенцию, поскольку контроль за расходами членов Рийгикогу осуществляет только канцелярия Рийгикогу:
    «В Рийгикогу финансовая автономия, независимый бюджет. Правила предусматривают, что если выясняется, что депутат использовал возмещение расходов нецелесообразно, то он просто должен вернуть уплаченную сумму. Так было всегда, так есть и сейчас. Других регуляций касательно возмещения расходов нет».
    Кинго подчеркивает, что она не использовала возмещение затрат для получения дополнительного дохода: «Я не получила никакого дохода и использовала компенсацию расходов по целевому назначению. До сих пор канцелярия Рийгикогу не установила, чтобы я использовала возмещение затрат не по целевому назначению, и не сочла нужным требовать с меня возмещения».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля
Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%
Члену Рийгикогу Керт Кинго предъявлено подозрение в мошенничестве
Эпицентр
Производители энергии: подключить солнечные батареи к сети немыслимо сложно
В местечке Каркси-Нуйа в Вильяндимаа предприниматель, вложивший большие средства в строительство парка солнечных батарей, не сумел продать ни ватта произведенной за лето электроэнергии: установленные на крыше промышленного здания панели до сих пор не удалось подключить к сети.
В местечке Каркси-Нуйа в Вильяндимаа предприниматель, вложивший большие средства в строительство парка солнечных батарей, не сумел продать ни ватта произведенной за лето электроэнергии: установленные на крыше промышленного здания панели до сих пор не удалось подключить к сети.
Все большие материалы
Инвестор
Глава Всемирного банка: все больше стран впадают в рецессию
Инвесторы готовятся к повышению процентной ставки в США на следующей неделе. Всемирный банк же предупреждает о глобальной рецессии, пишет
Инвесторы готовятся к повышению процентной ставки в США на следующей неделе. Всемирный банк же предупреждает о глобальной рецессии, пишет
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля
Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Глава Rimi: ешьте сельдь вместо лосося
Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение