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    Eesti Gaas планирует снизить цену на газ в октябре

    Цена пакета для бытовых потребителей Eesti Gaas в сентябре выросла до 2,65 евро за кубометр, а с октября должна была увеличиться до 4,10 евро.Фото: Shutterstock

    Поскольку рыночная стоимость газа снизилась, Eesti Gaas с октября скорректирует цену домашнего потребительского пакета, передает rus.err.ee.

    «Да, рыночная цена на газ снизилась, и мы намерены скорректировать ранее заявленную октябрьскую стоимость для бытовых потребителей. На следующей неделе мы примем более конкретное решение», – сказала специалист по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм.
    Цена пакета для бытовых потребителей Eesti Gaas в сентябре выросла до 2,65 евро за кубометр, а с октября должна была увеличиться до 4,10 евро.
    Поскольку основой ценообразования для бытового потребителя является покупная цена газа на основе цен на газовых биржах, снижение стоимости на бирже в последние недели дает основание предлагать более низкую цену и эстонским бытовым потребителям.
    Сейчас рост цен на газ прекратился, так как крупные европейские страны нашли альтернативу остановившимся поставкам российского газа.

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