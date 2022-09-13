Цены на природный газ в Европе упали почти на 10%

Эксперт: снижение цен на энергоносители дойдет до потребителей, но на это требуется время

Снижение цен на энергоносители, вызванное охлаждением экономики крупных стран, дойдет до потребителей рано или поздно, но в Европе из-за войны на территории Украины на это потребуется больше времени, прогнозирует эксперт по энергетической политике Андрес Мяэ, пишет