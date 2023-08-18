Цены на квартиры упали на 6% за месяц. Эксперт: нет причин для паники
В июле 2023 года средняя цена сделки купли-продажи квартир, согласно индексу Pindi, снизилась почти на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению торгового партнера Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, для паники нет причин: просто статистика наконец-то отражает реальное положение дел.
В июне, согласно индексу Pindi, средняя стоимость квадратного метра квартирной недвижимости в 17 крупных городах Эстонии составляла 2474 евро — немного ниже последнего пика, зафиксированного в декабре прошлого года, когда средняя цена квартир достигала 2494 евро за квадратный метр, пишет Äripäev.
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