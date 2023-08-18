Реактор финской АЭС пришлось остановить в неудачный момент
Идентичные ядерные реакторы Olkiluoto-1 и −2 заработали на полную мощность в 1979 и 1982 годах соответственно.Фото: TVO
Старый реактор финской АЭС Олкилуото-2 был неожиданно остановлен из-за замеченного инженерами повышения влажности на турбогенераторе, пишет Helsingin Sanomat.
Приостановка работы реактора мощностью почти 900 мегаватт произошла в неудачное время, поскольку на местный рынок электроэнергии в эти выходные давят и другие факторы, заявил глава финской энергетической компании Liidu Energiateollisuus ry Пекка Саломаа.
«Техническое обслуживание второго реактора в Ловиисе должно было начаться по графику в воскресенье. В настоящий момент также проводится техническое обслуживание соединения между Финляндией и Швецией», — отметил он.
Пока неизвестно, как долго продлится отключение Olkiluoto-2. "Мы еще не знаем точную причину повышения влажности. Мы ведем разбирательство, — пояснила Yle менеджер по связям с общественностью управляющей станцией компании TVO Йоханна Ахо. По ее словам, работа в последние десять лет уже останавливалась по той же причине.
Долгожданный реактор Olkiluoto-3 мощностью 1600 мегаватт был запущен весной и с тех пор функционирует без проблем.
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