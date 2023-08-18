Владельцы Tarmeko получили солидный доход от собственности
Оборот концерна Tarmeko KV, объединяющего деревообрабатывающие и мебельные компании, в прошлом году составил почти 22 млн евро, что почти на 48% больше, чем годом ранее. Группа также выплатила владельцам в общей сложности 220 000 евро дохода от собственности.
Совладелец Tarmeko Яак Нигул.Фото: Рауль Меэ
Концерн Tarmeko получил в 2022 году чистую прибыль почти в 2 млн евро. В позапрошлом году компания была в минусе на полмиллиона евро, сообщает Äripäev.
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